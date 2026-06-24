¿Qué come Vinícius Jr.? Los secretos de su dieta para brillar en el Mundial 2026

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, conocido como Vinícius Jr., es un reconocido futbolista de la selección de Brasil y es uno de los mejores jugadores al nivel de las grandes figuras que participan en el Mundial 2026. Su desempeño en la cancha pasa por un régimen de entrenamiento y una alimentación rica en nutrientes para rendir al máximo.

Vini, como se le conoce popularmente, es uno de los mejores extremos del mundo, llegando incluso a ocupar el puesto 16 en la clasificación del Balón de Oro, y durante su carrera, en sus casi 26 años, solía comer frijoles, arroz, pastas y proteína. Con el paso del tiempo, ha hecho algunos ajustes para maximizar su rendimiento.

Seis comidas al día y menú preparado por chef

La dieta de los futbolistas de élite es similar en cuanto a lo básico: comen seis veces al día, sus planes son diseñados por nutricionistas y, por lo general, tienen un chef que prepara los platillos.

Cristiano Ronaldo desayuna huevos, aguacate y café; consume proteínas, verduras y limita los lácteos, azúcares y el alcohol. Mientras que Erling Haaland come vísceras, leche cruda y productos de granja. Por su parte, Kylian Mbappé no consume carnes rojas, le gusta el salmón y los carbohidratos integrales. Pero, ¿qué come Vinícius Jr.?

Del plato a la cancha: lo que come Vinícius Jr.

Los deportistas de alto rendimiento se someten a estrictas rutinas de entrenamiento para dar el máximo en la cancha en un mundo cada vez más competitivo, y dentro de las estrategias, la alimentación es clave.

En una primera etapa, Vinícius tenía un plan de alimentación que incluía frijoles negros, filetes, arroz, pasta, pollo y pescado. Sin embargo, luego hizo ajustes a su alimentación, según plantea Planeta Real Madrid.

De hecho, tiene un chef francés que elabora un menú con todos los nutrientes necesarios para cumplir con sus exigentes actividades, el cual considera los alimentos y las porciones de manera equilibrada. Vini tiene una dieta rica en proteínas de origen animal, vegetales, verduras y mucha fruta, en especial la piña y el acai.

Los detalles de la dieta incluyen:

Proteínas

Huevos: Una excelente fuente de proteína con todos los aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales claves para la formación de masa muscular.

Pollo: Una proteína magra baja en grasas con un perfil nutricional rico en vitaminas que contribuyen a la reparación de las fibras musculares.

Pescados: Son una fuente de proteína saciante y de fácil digestión, ricos en ácidos grasos omega-3, en vitaminas del grupo B (como B6 y B12) y minerales como magnesio y fósforo.

Vegetales

Verduras y legumbres: Aportan fibra que favorece la digestión y una buena carga de minerales como el calcio y el fósforo.

Frutas: No pueden faltar en las dietas de los futbolistas de élite como Vinícius Jr. Estas aportan antioxidantes, vitaminas, minerales y fuentes de azúcares naturales.

El poder del acaí

Una de las frutas que consume Vini es el acaí, considerado un superalimento por su poder antioxidante y gran perfil nutricional.

En una entrevista reveló que siempre le ha gustado esta fruta popular en Brasil: “Lo como desde que soy niño. Antes podía comerlo más veces, ahora tengo la dieta y no lo puedo comer siempre. Es como un helado, pero más saludable y me da fuerza”.

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