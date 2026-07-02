El video de Harry Styles celebrando un gol de Harry Kane que se volvió viral

Las cámaras no apuntaban hacia él, pero terminó robándose parte de su propio show. Harry Styles fue captado celebrando con entusiasmo el gol que aseguró la victoria de Inglaterra en el Mundial 2026 y el video no tardó en convertirse en uno de los contenidos más comentados en redes sociales.

El cantante británico seguía el encuentro desde el estadio de Wembley, escenario donde también presenta su gira “Together, Together”. Justo cuando Harry Kane marcó el 2-1 definitivo frente a la República Democrática del Congo, Styles reaccionó como cualquier aficionado: saltó, aplaudió y festejó con evidente emoción el tanto que selló el pase de su selección a los octavos de final.

Las imágenes confirmaron una vez más la conocida afición del artista por el fútbol y por su selección. Pero, dicho sea de paso, hay que mencionar que el artista días antes se había desmayado en ese mismo escenario productor de una ola de calor que azota Londres.

Harry celebrating England’s goal over DR Congo at Wembley Stadium before the show tonight! – 1 July (via helloimarthur) pic.twitter.com/BxnMvqxxhq — HSD?? (@hsdaily) July 1, 2026

Harry Kane lideró la remontada de Inglaterra

El encuentro no comenzó de la mejor manera para el equipo dirigido por Thomas Tuchel. La República Democrática del Congo sorprendió al adelantarse en el marcador, obligando a Inglaterra a remar contra la corriente.

La respuesta llegó gracias a su capitán. Harry Kane empató el compromiso con un cabezazo en el minuto 75 y, cuando el partido parecía encaminarse a la prórroga, volvió a aparecer en el minuto 85 con un potente disparo desde la frontal que significó el 2-1 definitivo.

Al finalizar el compromiso, el delantero compartió su alegría por la clasificación y destacó la importancia de valorar este tipo de triunfos: “Lo primero es disfrutar de esto. A veces, cuando representas a una de las grandes selecciones, es fácil dejar pasar estos momentos. Pero seas quien seas, hay que disfrutar de superar una eliminatoria”.

También habló del siguiente reto que afrontará Inglaterra: “Toca disfrutar el momento, regresar, recuperar fuerzas y pensar en el siguiente partido, que será aún más difícil: contra México. En México, qué partido tan extraordinario nos espera”.

Con este resultado, el conjunto inglés avanzó a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a México el próximo 5 de julio en el Estadio Azteca. Además, Kane alcanzó cinco goles en el Mundial 2026, igualando a Erling Haaland en la segunda posición de la tabla de máximos anotadores y quedando a sólo un tanto de Leo Messi y Kylian Mbappé.

Harry Styles también habló de lo que lo inspira como artista

Por su parte, el cantante venía de conceder una entrevista a Zane Lowe para Apple Music, en la que habló sobre su carrera, su vida personal y el momento que terminó marcando su relación con la música.

Según contó, la experiencia ocurrió mientras asistía a un concierto de “Radiohead” en Berlín. Allí tuvo una reflexión que todavía recuerda con claridad: “Me sentí muy parte del público y tuve un momento muy claro en el que dije: ‘Por esto me subo al escenario'”.

Como bien se ve, Styles sabe compartir muy bien sus grandes pasiones, el fútbol y la música y, de paso, en la llamada “Catedral del fútbol”, Wembley.

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