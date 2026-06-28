Harry Styles se desplomó en el escenario de Wembley en medio de una ola de calor

El cantante Harry Styles tuvo un accidente mientras se presentaba en el estadio de Wembley durante el último concierto de su serie de 12 noches “Together, Together” en dicho recinto. El artista británico se desplomó en el escenario luego de intentar hacer su famoso truco con agua.

El viernes 26 de junio, Harry Styles se encontraba en la etapa final de su show y estaba listo para hacer su famoso truco de la ballena, el cual consiste en que escupe agua en un chorro alto y potente mientras interpreta la canción que cierra el concierto, “As It Was”.

Sin embargo, Harry Styles se atragantó con el agua y se desplomó sobre el escenario, causando preocupación en su público. El músico cayó de espaldas sobre el escenario, intentaba aflojarse la corbata y se golpeaba el pecho con la mano.

Luego de unos segundos, Harry Styles se levantó del suelo, aparentemente recuperado y con una sonrisa se despidió del público.

Este incidente ocurrió en medio de una ola de calor de 37,5 °C que azotó Londres durante el fin de semana.El concierto se realizó cuando se batió por tercer día consecutivo el récord del Reino Unido del día más caluroso de junio, según informó la BBC, citando a la Oficina Meteorológica, el servicio meteorológico nacional del Reino Unido.

Durante una presentación anterior, el ex One Direction recomendó al público que se cuidara de las condiciones climáticas.

“Vamos a cuidarnos mutuamente; por favor, intenten mantenerse hidratados. Si necesitan algo en algún momento, avísenme, podemos parar en cualquier momento”, dijo al público.

Debido a la ola de calor, el estadio flexibilizó sus normativas, por lo que autorizó el ingreso de agua en recipientes de metal o plástico duro y ofreció agua a mitad de precio y protector solar gratuito en los puntos de información.

Harry Styles tiene programadas nuevas actuaciones en el mismo recinto el 29 de junio, el 1, 3 y 4 de julio. El cantante se dirigirá después a São Paulo, Brasil, y a Ciudad de México como parte de su gira. Luego viajará a Estados Unidos para ofrecer 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York —su única parada de la gira en EE. UU.— antes de concluir su residencia mundial en Australia.

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