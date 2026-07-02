Pape Gueye anuncia que no volverá con Senegal con el actual DT tras fracaso en Mundial

Pape Gueye, uno de los referentes de Senegal, anunció que no jugará más con la selección mientras se mantenga el mismo cuerpo técnico tras la eliminación del Mundial 2026.

La decisión del futbolista del Villarreal llega horas después de la dramática derrota 3-2 frente a Bélgica, un partido en el que Senegal dejó escapar una ventaja de dos goles en los últimos minutos.

A través de una publicación en Instagram, Gueye dejó clara su postura respecto al futuro de la selección nacional.

“Mientras este cuerpo técnico siga al mando, me tomaré un descanso de la selección nacional”, escribió el mediocampista de 27 años.

Aunque el jugador no mencionó directamente al entrenador Pape Thiaw, el mensaje fue interpretado como una crítica a la dirección técnica tras la dolorosa eliminación mundialista.

??? Pape Gueye, y un ULTIMÁTUM contra la Federación de Senegal, por el entrenador Pape Thiaw:



“Desde ya, anuncio que, MIENTRAS ESTA COMISIÓN TÉCNICA PERMANEZCA AL MANDO, HARÉ UNA PAUSA EN LA SELECCIÓN”. pic.twitter.com/ulmYotkJfl — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 2, 2026

Senegal desperdició una ventaja de 2-0 ante Bélgica

La selección africana parecía tener asegurado el pase a los octavos de final luego de colocarse 2-0 arriba hasta el minuto 85 del encuentro.

Sin embargo, Bélgica reaccionó de manera espectacular con dos goles antes del tiempo reglamentario para igualar el marcador 2-2. En los minutos finales del tiempo agregado, un penal terminó por darle la victoria 3-2 a los europeos, consumando una de las remontadas más impactantes del torneo.

Un año lleno de polémicas para Senegal

La controversia se suma a una temporada particularmente complicada para la selección africana.

A comienzos de año, Senegal había conquistado la Copa Africana de Naciones gracias a un gol de Gueye en el tiempo extra frente a Marruecos. Sin embargo, el título fue posteriormente revocado tras un histórico proceso de apelación.

Durante el Mundial 2026 también hubo reportes sobre la falta de bonificaciones y pagos a jugadores de la selección por su desempeño en la Copa Africana.

También que los jugadores tuvieron que costear parte de su alimentación en la competición y que no tenían las instalaciones adecuadas en los hoteles de concentración.

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