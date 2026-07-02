Estadounidense enfrentan alza de precios en vísperas a las festividades del 4 de Julio

Los estadounidenses enfrentan un incremento generalizado en los precios de los alimentos, combustibles, pasajes aéreos y servicios de energía eléctrica en vísperas de las festividades del 4 de Julio, cuando el país conmemore su 250 aniversario.

De acuerdo con diversos reportes económicos y sondeos del sector, la inflación persistente y las consecuencias de la guerra en Irán figuran como los principales factores detrás del alza en los costos del verano de este año, informó la minoría demócrata del Senado en un comunicado.

Según datos oficiales del sector, la carne molida de res subió un 20%, la ensalada de papa un 23% y las fresas un 20%. Por su parte, el precio de los perros calientes aumentó a una velocidad cuatro veces mayor que la tasa de inflación general.

Un informe de la Federación Estadounidense de Oficinas de Agricultores (AFBF) detalló que un picnic clásico de verano para 10 personas tiene un costo de $73.82 dólares ($7.38 dólares por persona), lo que representa una subida del 4% en comparación con el año pasado. Asimismo, un análisis del Instituto de Agronegocios de Wells Fargo para el estado de Illinois estimó el gasto de una reunión similar en $161 dólares.

Impacto en el transporte y turismo en verano

El encarecimiento de los combustibles modificó los planes de viaje de los consumidores. Un sondeo realizado por la firma LendingTree reveló que el 75% de los ciudadanos modificó sus itinerarios debido al precio de las tarifas aéreas y la gasolina, mientras que un 37% optó por no viajar entre los meses de mayo y septiembre.

Entretanto, la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) indicó que la tasa de crecimiento de los viajes por carretera comenzó a estabilizarse debido a la incertidumbre económica. Datos complementarios de la firma NerdWallet arrojaron que el costo de las actividades recreativas se elevó un 5.5% y el hospedaje un 4.3%. Adicionalmente, las tarifas de los boletos de avión promediaron un incremento del 26.7% durante el mes de mayo en comparación con el mismo período del año anterior, según los indicadores de inflación federales.

Incremento en las tarifas eléctricas y espectáculos

Las proyecciones de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA) estiman que el hogar promedio en Estados Unidos gastara alrededor de $792 dólares en electricidad entre junio y septiembre, lo que equivale a un aumento del 10.5% frente a los $717 dólares facturados el año pasado.

Por otra parte, la aplicación de aranceles comerciales afectó la venta y organización de espectáculos pirotécnicos. La Asociación Nacional de Fuegos Artificiales (NFA) señaló que la combinación de impuestos internos y tasas de aduana generó tensiones financieras en empresas medianas y pequeñas.

Postura de Chuck Schumer

El panorama económico generó pronunciamientos por parte de los liderazgos del Congreso de los Estados Unidos, como del líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

“En un día destinado a celebrar los 250 años de nuestra gran nación, las familias estadounidenses están sufriendo el impacto de la crisis del costo de vida que el presidente Trump y los republicanos crearon. Mientras el Presidente continúa enriqueciéndose y llamando farsa a la asequibilidad, los estadounidenses de a pie son los que realmente pagan la factura. Desde la gasolina y los pasajes aéreos para visitar a la familia, hasta los productos básicos para la parrillada del 4 de Julio, pasando por los fuegos artificiales que iluminan el cielo; en el 250 cumpleaños de Estados Unidos, el regalo de Trump para el pueblo estadounidense son precios por las nubes”.

En respuesta, el gobierno estadounidense ha minimizado los reclamos de la oposición respecto al acceso a los bienes de consumo masivo, calificando los cuestionamientos sobre la asequibilidad como “una estafa” elaborada por el Partido Demócrata.

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