La FDA retira productos de sashimi por un riesgo que puede provocar reacciones alérgicas graves

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó el retiro de ciertos productos congelados de sashimi coreano de halibut y lenguado por la presencia de alérgenos no declarados correctamente.

El retiro fue anunciado por Eunha Fisheries Co., Ltd., una compañía con sede en Busan, Corea del Sur, y publicado por la FDA el 1 de julio. Los productos afectados incluyen paquetes de sashimi con sobres de salsa de soja, wasabi y pasta de chile con vinagre. El problema está en esos condimentos: contienen trigo, soja y sésamo, pero esos alérgenos no figuraban en inglés en los sobres individuales.

Para la mayoría de los consumidores, el error de etiquetado puede pasar inadvertido. Pero para personas con alergia o sensibilidad severa al trigo, la soja o el sésamo, consumir estos productos puede provocar una reacción alérgica grave e incluso potencialmente mortal, advirtió la compañía en el aviso difundido por la FDA.

Los productos fueron distribuidos en Estados Unidos a través de WOOLTARI USA Inc. y JAYONE FOODS, Inc., y llegaron a los consumidores mediante tiendas minoristas, entregas directas y el sitio web wooltariusa.com.

Entre los productos incluidos figuran presentaciones de Sliced Korean Halibut with Soy Sauce, Wasabi, Vinegar Chili Paste y Flounder Sashimi with Sauce, en bandejas plásticas con forma de pescado y empaque exterior de papel. Algunas unidades tienen fechas de consumo preferente del 7 de mayo de 2026, del 11 de julio de 2026 y del 8 de diciembre de 2026.

Hasta el momento, no se han reportado enfermedades relacionadas con estos productos. Aun así, la empresa pidió a quienes hayan comprado los paquetes y tengan alergia o sensibilidad al trigo, la soja o el sésamo que no los consuman. La recomendación es desecharlos o devolverlos al lugar donde fueron adquiridos.

El retiro se inició después de determinar que los alérgenos aparecían declarados en el empaque exterior, pero no en los sobres individuales de salsa. Ese detalle es clave para consumidores que separan los condimentos del envase original o comparten los productos sin conservar toda la información del paquete.

La FDA recuerda que los retiros por alérgenos no declarados buscan prevenir reacciones graves en personas vulnerables. En caso de síntomas como dificultad para respirar, hinchazón en labios o garganta, urticaria intensa, mareos o vómitos después de consumir un alimento sospechoso, se debe buscar atención médica de inmediato.

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