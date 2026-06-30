FDA amplía la alerta por listeria: estos son los nuevos quesos que no debes consumir

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) amplió el retiro de quesos relacionado con un brote de listeria que ya ha dejado nueve personas enfermas, ocho hospitalizaciones y una muerte. Lo que comenzó como una alerta por requesón ahora incluye todos los quesos fabricados por Clover Hill Dairy, una medida que afecta a decenas de productos distribuidos bajo distintas marcas.

La agencia advirtió que algunos de estos quesos pudieron haber sido reempacados o vendidos con etiquetas diferentes, por lo que recomienda revisar cuidadosamente los productos que hay en el refrigerador antes de consumirlos.

Qué cambió en la alerta

Inicialmente, el retiro estaba limitado al requesón (ricotta suave) elaborado por Clover Hill Dairy. Sin embargo, tras avanzar la investigación, la FDA informó que todos los quesos producidos en esa planta podrían estar contaminados con Listeria monocytogenes y ordenó ampliar el retiro.

Entre los productos afectados ahora figuran:

Requesón y ricotta.

Cuajada y cuajada suave.

Cheddar.

White Cheddar.

White Colby.

Monterey Jack.

Marble Jack.

Pepper Jack.

Quesos con jalapeño.

Quesos ahumados.

Otras variedades elaboradas por la empresa.

Marcas que pueden estar involucradas

La FDA explicó que algunos productos fueron distribuidos bajo otras marcas comerciales. Entre ellas aparecen:

KESSO

Quesos La Ricura

Izalco

De Mi Pueblo

Río Lindo

La recomendación es revisar también el número de planta 24-128 en la etiqueta, cuando esté disponible, ya que algunos quesos pudieron ser reempacados por minoristas y distribuidores.

¿Dónde se vendieron?

Los quesos fueron distribuidos en:

Maryland.

Nueva York.

Nueva Jersey.

Virginia.

Carolina del Norte.

Washington D. C.

Las autoridades no descartan que algunos productos hayan llegado a otros comercios a través de distribuidores secundarios.

Qué hacer si tienes alguno de estos quesos

La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan:

No consumir los productos retirados.

Desecharlos o devolverlos al lugar de compra.

Limpiar y desinfectar el refrigerador, recipientes y superficies que hayan estado en contacto con el queso, ya que la bacteria puede sobrevivir y propagarse dentro del refrigerador.

¿Cuáles son los síntomas de la listeriosis?

La listeriosis puede provocar fiebre, dolor muscular, náuseas, diarrea, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión y pérdida del equilibrio. En mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado, puede causar complicaciones graves e incluso poner en riesgo la vida.

La FDA indicó que la investigación continúa y que la lista de productos afectados podría actualizarse si aparecen nuevos hallazgos.

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