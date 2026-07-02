Presidente del Atlético sobre Julián Álvarez: “No lo queremos vender”

El presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo reaccionó con firmeza este miércoles ante las sorpresivas declaraciones del delantero internacional argentino Julián Álvarez, quien tras disputar el partido del Mundial 2026 frente a Austria manifestó públicamente su deseo de abandonar la disciplina colchonera para “cumplir su sueño”.

En declaraciones concedidas a Radio Nacional de España (RNE), Cerezo se mostró tajante respecto a la postura de la entidad rojiblanca, asegurando que las intenciones de ‘La Araña’ descolocaron por completo los planes de la dirección deportiva.

“Nos pilló de sorpresa y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid y que nosotros no tenemos ninguna oferta de nada ni de nadie, y que, aunque hubiera ofertas, no lo queremos vender”, remarcó el mandatario madrileño.

El blindaje contractual del campeón del mundo es masivo: Julián Álvarez firmó un vínculo de larga duración que lo liga al Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030, protegido por una cláusula de rescisión prohibitiva fijada en 500 millones de euros ($545 millones de dólares).

Mientras la tensión aumenta en la capital, en la Ciudad Condal no ocultan su entusiasmo ante la posibilidad de pescar en río revuelto. El extremo del FC Barcelona, Lamine Yamal, no dudó en dar su opinión sobre el delantero de la Albiceleste durante su intervención en El Larguero de la Cadena SER, enviándole un guiño directo:

“Si viene [al Barça], le recibiremos con las manos abiertas y, si fuera él, lo haría”, subrayó la joven estrella azulgrana. El propio presidente de la entidad catalana, Joan Laporta, ha catalogado el interés como una “oferta firme”, situando al club a la vanguardia de una puja en la que también orbitan gigantes de la talla del Real Madrid y el Arsenal de la Premier League.

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