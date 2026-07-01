Estados Unidos eliminó a Bosnia con autoridad y se medirá Bélgica en los octavos del Mundial 2026

El sueño mundialista del anfitrión sigue más vivo que nunca de la mano de Mauricio Pochettino. La selección de Estados Unidos derrotó por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Levi’s Stadium de Santa Clara/San Francisco, sellando un histórico pasaporte a los octavos de final del Mundial 2026.

Con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman, las barras y las estrellas firmaron apenas la segunda victoria de su historia en una fase de eliminación directa en los Mundiales, desatando la locura en la Costa Oeste.

Pasada la media hora de juego, el encuentro estalló con un zurdazo fulminante de Folarin Balogun, pero el VAR ahogó el grito al detectar un milimétrico fuera de juego del atacante del Mónaco.

Posteriormente, Bosnia cometió un grave error en la salida y el capitán Tyler Adams mandó un pase vertical venenoso que, tras un par de rebotes fortuitos dentro del área, le quedó a merced a Balogun, quien no perdonó para firmar el 1-0 al minuto 39. El ariete celebró su tercer gol del certamen emulando el icónico ademán de LeBron James.

Al minuto 64, en una acción desafortunada, Balogun llegó tarde a la disputa de un balón y pisó de forma peligrosa el tobillo de Tarik Muharemovic. Tras revisar el monitor del VAR, el colegiado no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa, expulsión que deja al goleador fuera de los octavos de final.

Con un hombre menos, comenzó el ejercicio de resistencia para el bando norteamericano. Bosnia se volcó con todo al ataque en busca del empate, en lo que supuso la emotiva despedida internacional de su legendario delantero Edin Dzeko, quien tuvo que abandonar la cancha lesionado.

Cuando los fantasmas del empate rondaban el área estadounidense tras varios avisos de media distancia, apareció la genialidad de Malik Tillman. Al minuto 79, el mediocampista ejecutó un tiro libre magistral desde la frontal del área, colgando el balón lejos del alcance del guardameta bosnio para decretar el 2-0 definitivo y liquidar el sufrimiento.

Con la clasificación en la bolsa, la expedición de Mauricio Pochettino armará las maletas para viajar de inmediato a Seattle, donde encarará la ronda de los 16 mejores del planeta. Su rival en octavos de final será la siempre peligrosa selección de Bélgica, que selló su pase de forma milagrosa este mismo miércoles al revertir un 0-2 en contra para terminar imponiéndose 3-2 a Senegal. El choque de octavos está programado para el próximo 6 de julio.

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