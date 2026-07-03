Egipto elimina a Australia en penales y avanza a octavos del Mundial 2026

En un encuentro cerrado y cargado de nerviosismo disputado en el Gillette Stadium, la selección de Egipto selló una histórica clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Australia en la tanda de penaltis (2-4), luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

La inexperiencia en los momentos de máxima tensión terminó pasándole factura a los Socceroos, mientras que la jerarquía de los Faraones decantó la balanza para meter a los dirigidos por Hossam Hassan entre los 16 mejores del planeta por primera vez en su historia.

El partido comenzó con Australia entregando la iniciativa y cometiendo serios parpadeos en una zaga de cinco hombres que lucía demasiado cándida. Egipto capitalizó rápido las concesiones: al minuto 13, tras una falta ejecutada por Salah y un defectuoso rechace defensivo, Hamdy Fathy colgó un balón preciso para que Emman Ashour cabeceara sin oposición alguna poniendo el 1-0. Los africanos tuvieron el segundo apenas ocho minutos después, pero Mustafa Zico cruzó en exceso su remate frente al guardameta Patrick Beach.

Cuando el control egipcio parecía total, llegó el fantasma del balón parado. Obsesionados con la envergadura física y la altura de los australianos, los Faraones acumularon demasiados hombres en su propia área para defender un tiro libre lateral. En medio de la confusión, Mohamed Hany terminó cabeceando el balón con la nuca hacia su propia portería, decretando un fortuito 1-1 que congeló las acciones.

Mermado físicamente por una dolencia, Salah dosificó sus energías y pasó muchos minutos intimidando más por su sola presencia que por su despliegue. Sin embargo, a partir del minuto 90 la estrella del Liverpool se encendió, frotando la lámpara con dos asistencias que rozaron el gol y un eslalon eléctrico en el área durante la prórroga que reanimó por completo a los suyos.

Viendo que el desenlace era inevitable, el estratega australiano Tony Popovic quemó su última nave en el minuto 119: retiró a Beach para dar ingreso al veterano arquero Mathew Ryan, apelando a su experiencia en competiciones europeas para la definición desde los once metros.

La estrategia de cambiar de portero no le dio dividendos a Australia. La presión carcomió a los ejecutores oceánicos, y los fallos consecutivos de Harry Souttar y Herrington dejaron la mesa servida para los Faraones. Con una calma que desafió las pulsaciones del estadio, Mohamed Salah ejecutó su penalti con un sutil disparo ‘a lo Panenka’, firmando el definitivo 2-4.

Con este triunfo histórico, Egipto rompe sus propios límites mundialistas y ya espera en los octavos de final. Su rival en la ronda de los 16 mejores saldrá del compromiso que disputarán las selecciones de Argentina y Cabo Verde.

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