Mundial 2026: Partido de México vs. Inglaterra cambiaría de horario

El partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 cambiaría de horario este domingo ante una posible tormenta eléctrica.

El encuentro pasaría de jugarse a las 6:00 pm de México (8:00 ET) a las 12:00 pm (2:00 pm ET).

Aún la FIFA no ha hecho un anuncio oficial sobre el cambio de horario, múltiples reportes indican que el partido se moverá de hora debido al riesgo de una tormenta eléctrica.

Cabe destacar que el partido de México vs. Ecuador en los 16avos de final se suspendió una hora debido a la tormenta eléctrica en Ciudad de México.

El domingo está previsto que se disputen dos partidos de octavos de final: Brasil vs. Noruega y México vs. Inglaterra.

?MUCHA ATENCIÓN



Por tormenta eléctrica, se jugará el México vs Inglaterra el domingo a las 12:00 PM? pic.twitter.com/lBSAD4MnXy — Claro Sports (@ClaroSports) July 3, 2026

El Brasil vs. Noruega se jugaría a las 2:00 pm de México, en Nueva Jersey. Este partido podría también ser movido de hora para no chocar con el duelo de México en caso de que vaya a tiempo extra o penales.

Inglaterra está concentrándose en Kansas City y espera llegar a Ciudad de México este mismo viernes para preparar su juego del domingo.

Thomas Tuchel alerta a la altura de Ciudad de México

Thomas Tuchel afirmó este miércoles que sus pupilos pueden afrontar dificultades con los 2,240 metros de altitud Ciudad de México, donde enfrentarán al Tri en los octavos de final del Mundial.

“Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días. Y seguramente surgirán más obstáculos, pero estamos preparados para ello”, añadió Tuchel con respecto al encuentro en México del 5 de julio.

Tuchel también comentó que será emocionante enfrentar a México en uno de los mejore estadios del Mundial.

“Todavía no (he pensado sobre ello). Acabo de salir de este partido e intento disfrutarlo, pero es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar; contra México en el Azteca”, explicó el alemán.

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