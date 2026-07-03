Ford alerta por una crisis enorme con más de 1 millón de empleos especializados vacantes que pagan hasta $120,000 al año

Estados Unidos enfrenta una creciente escasez de trabajadores especializados en oficios como electricidad, plomería, mecánica automotriz, soldadura y manufactura, pese a que muchas vacantes ofrecen salarios de hasta $120,000 al año. Ante esta preocupación, el presidente ejecutivo de Ford Motor Company, Jim Farley, advirtió que el país vive una “crisis enorme” de falta de mano de obra calificada, que ya afecta a la industria, pero al mismo tiempo representa una oportunidad para quienes buscan una carrera técnica bien remunerada.

Solo en la red de concesionarios de Ford hay 5,000 puestos de mecánicos automotrices disponibles, mientras que un informe de Bring Back the Trades y F.W. Webb Company estima que para 2030 habrá 1.4 millones de vacantes en siete oficios especializados, entre ellos electricistas, plomeros, soldadores, técnicos de HVAC, carpinteros y mecánicos, con un impacto económico anual superior a $325,000 millones.

5,000 empleos disponibles en Ford y poca gente interesada en cubrirlos

Solo en los concesionarios de Ford hay 5,000 puestos de mecánicos automotrices sin cubrir, con rangos de sueldo que van de $80,000 a $120,000 al año.

“Si le preguntas a tu plomero o electricista local quién es su próxima generación, te dirán que no lo saben”, afirmó Farley a la CNN.

Pero la escasez para estos oficios va mucho más allá de Ford. Según un informe publicado en febrero de 2026 por Bring Back the Trades y F.W. Webb Company, se estima que para 2030 habrá 1.4 millones de empleos sin cubrir en solo siete oficios: electricistas, mecánicos, plomeros, soldadores, carpinteros, técnicos de HVAC y construcción, que provocarán una pérdida de $325,600 millones anuales en producción económica.

¿Por qué colapsó el sistema que formaba a estos trabajadores?

Farley describió esta situación como una herida de décadas de descuido institucional. La inversión pública en formación de oficios es hoy apenas el 0.1% del PIB en EE.UU., una fracción de lo que países como Alemania destinan a sus programas de aprendizaje.

“Los trabajadores de mayor antigüedad en nuestras plantas decían: ‘Ya no es una carrera, señor Farley'”, recordó el ejecutivo sobre conversaciones durante la huelga del sindicato UAW en 2023.

Como consecuencia de este cambio en la cultura laboral en el país, por cada cinco trabajadores especializados que se retiran, solo ingresan dos nuevos al campo, una proporción documentada por el Departamento de Educación de EE.UU.

Además, la expansión de infraestructura de inteligencia artificial está haciendo el problema más urgente: las grandes tecnológicas destinarán cerca de $700,000 millones en 2026 a centros de datos que requieren electricistas y técnicos especializados. Farley advirtió que no sabe de dónde saldrá esa mano de obra.

Los oficios con mayor escasez hoy

Construcción: cerca de 349,000 puestos vacantes

cerca de Mecánica automotriz: más de 400,000 técnicos faltantes a nivel nacional

más de a nivel nacional Electricistas: demanda récord impulsada por centros de datos de IA

demanda récord impulsada por centros de datos de IA Soldadura: escasez de 400,000 soldadores, según la Sociedad Americana de Soldadura

La oportunidad real para trabajadores hispanos

Los latinos conforman un segmento muy importante de la fuerza laboral en construcción, manufactura y mantenimiento. Esa presencia, combinada con la escasez estructural de trabajadores capacitados, crea una ventana real para quienes formalicen sus habilidades con certificaciones o programas de aprendizaje.

En mayo de 2026, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo en la Universidad Carnegie Mellon que “electricistas, plomeros, técnicos y constructores están viviendo su momento”, porque la IA no reemplazará esos empleos porque requieren juicio humano y destreza física.

Pasos concretos para quien quiera aprovechar esta ventana:

Buscar programas de aprendizaje (apprenticeships) pagados en electricidad, plomería o HVAC, muchos sin costo inicial

(apprenticeships) pagados en electricidad, plomería o HVAC, muchos sin costo inicial Explorar colegios comunitarios con certificaciones técnicas de uno a dos años

con certificaciones técnicas de uno a dos años Las Becas Pell ahora cubren programas vocacionales cortos de 8 a 15 semanas, según una ampliación del Congreso en 2026

Lo que se está haciendo para cubrir esta brecha de capacidades

Para hacer más atractivas sus vacantes, Ford eliminó su sistema de salarios de dos niveles y amplió alianzas con escuelas técnicas y sindicatos. En junio de 2026, varias empresas privadas comprometieron $365 millones para reconstruir la formación de oficios.

Sin embargo, el propio Farley admite que no es suficiente. Cuando le preguntaron si ha visto un cambio real, su respuesta fue directa: “Todavía no”.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la escasez de técnicos calificados en EE.UU.

¿Cuántos empleos de oficios especializados están vacantes en EE.UU.?

Más de 1 millón de posiciones permanecen sin cubrir. Bring Back the Trades proyecta que esa cifra llegará a 1.4 millones para 2030, con una pérdida de $325,600 millones anuales en producción.

¿Cuánto pagan estos empleos técnicos?

Los mecánicos especializados de Ford ganan entre $80,000 y $120,000 al año. Los electricistas industriales pueden superar los $88 por hora. La mayoría solo requiere una formación certificada.

¿Cómo puedo acceder a formación técnica sin pagar una universidad?

A través de apprenticeships pagados por sindicatos o el Departamento de Trabajo, colegios comunitarios con programas de uno a dos años y las Becas Pell ampliadas que ahora cubren cursos técnicos de 8 a 15 semanas.

¿Esta crisis representa una oportunidad para la comunidad hispana?

Sí. Los latinos ya tienen fuerte presencia en los oficios más demandados. Una certificación puede significar la diferencia entre un salario de entrada y uno de $80,000 o más al año.

Conclusión

Farley advirtió que el mercado laboral enfrenta las consecuencias de decirles a los jóvenes durante décadas que la única ruta hacia un ingreso próspero era un título universitario de cuatro años. Esa narrativa está quebrándose ahora, cuando la demanda de mano de obra calificada está en un pico histórico.

Para los trabajadores hispanos que ya están en el campo, obtener una certificación puede ser la diferencia entre un buen salario y uno excelente. El momento es ahora.

Sigue leyendo: