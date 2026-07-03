“I Will Find You”, el nuevo drama de Netflix que se apoderó del ranking en 75 países

Desde antes de estrenarse, las expectativas eran bastante altas con la serie dramática “I Will Find You” y, después del 18 de junio, la audiencia mostró su satisfacción con esta producción protagonizada por Sam Worthington, debido a que muchos consideran que, incluso, superó las predicciones.

De hecho, con apenas dos semanas en el catálogo de la plataforma de Netflix, ya se convirtió en la serie más vista en 75 países, según lo compartido por el portal Xalaka México.

“I Will Find You” se apoderó de la audiencia

Aunque consta solamente de ocho episodios, estos son los necesarios para atrapar a una audiencia que no solamente los ubica como número uno del top en 75 países, sino que también los ha ayudado a obtener un gran número de espectadores por hora.

Según TUDUM, el aproximado es de alrededor de 187,200,000 visualizaciones desde que se estrenó, unas cifras impresionantes.

Las críticas son divididas

A pesar de la gran receptividad por parte del público, la opinión de los críticos respecto a esta serie liderada por Harlan Coben ha estado dividida.

Esto de acuerdo a lo que informa Rotten Tomatoes, quienes recolectaron una calificación del 61%, un registro que no está por encima de los estándares de una producción que tiene a la cabeza a este director (Coben).

Sinopsis

David Burroughs es un ciudadano que es condenado a cadena perpetua tras ser acusado del presunto asesinato de su hijo. Sin embargo, después de cinco años en prisión, empieza a recibir material que lo hace descubrir que su hijo está vivo.

Esa situación lo obliga a escapar de la cárcel con el único objetivo de buscar a su hijo y confirmar si realmente está vivo, para comprobar su inocencia, una situación que parece irreal y que despierta mucho la curiosidad con todo el suspenso que genera.

Reparto:

Sam Worthington como David Burroughs.

como David Burroughs. Britt Lower como Rachel: personaje clave que revela pruebas sobre el hijo de David.

como Rachel: personaje clave que revela pruebas sobre el hijo de David. Milo Ventimiglia como el exnovio de Rachel.

como el exnovio de Rachel. Erin Richards como Cheryl Droason: la exesposa de David y madre del niño.

como Cheryl Droason: la exesposa de David y madre del niño. Chi McBride como el agente del FBI Max Williams.

como el agente del FBI Max Williams. Logan Browning como la agente del FBI Sarah Greer.

como la agente del FBI Sarah Greer. Madeleine Stowe y Clancy Brown también forman parte del elenco.

Sigue leyendo: