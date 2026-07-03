Jodie Foster critica “F1” y asegura que parece una película hecha por inteligencia artificial

En una reciente participación pública que tuvo Jodie Foster en el marco del Festival de Ideas de Aspen. La actriz de 63 años participó en un debate junto con Michael Lynton, ejecutivo de medios y exjefe de Sony, sobre el uso de la inteligencia artificial en Hollywood.

La conversación no solo estuvo centrada en la inteligencia artificial, sino en todo lo que ha hecho que la industria cinematográfica cambie drásticamente en los últimos años. Hay que recordar que en el 2020 cayó en una crisis porque se tuvieron que paralizar las producciones por el confinamiento obligatorio para evitar contagiarse de covid-19.

Desde el año pasado, el debate más fuerte que ha existido en la industria es el uso de la IA. Varias personalidades han dado su visión sobre el tema; incluso los estudios han comenzado a hacer alianzas con firmas y empresas que están desarrollando herramientas de IA para ser usadas específicamente para hacer películas.

Durante su participación en el Festival de Ideas de Aspen, Foster dijo: “Si logramos dominar la IA de forma consistente a lo largo del tiempo, sí, crearemos cosas que nos representen y podremos mejorarlas”.

La actriz parece no estar en contra del uso de estas herramientas, pero sí apuesta por un buen uso de ellas.

Una de las grandes preocupaciones de este sector y de muchos otros es que estas herramientas de IA sustituyan puestos de trabajo, por ejemplo el de los guionistas o, incluso, el de los actores. Sobre el tema, la ganadora de un Premio Oscar puso como ejemplo “F1”, la película que se estrenó el año pasado y fue protagonizada por Brad Pitt.

“No lo digo con desdén, ¿cómo podría? Esta película recaudó millones de dólares, pero fíjense en una película como ‘F1’ . Yo digo: ‘F1’ fue hecha por IA. ¿No es así? La estructura era exactamente la que se aprende en la escuela. Los actores dicen sus diálogos tal como los escribiría una computadora, tal como sería lo correcto para ese momento. Y lograron dominar la tecnología para crear algo grandioso y hermoso, y potencialmente, donde mucha de la información proviene de otras fuentes”, declaró.

Este comentario ha generado alarma en los medios, aunque la verdad es que solo usa la película como un ejemplo de la forma en que el público irá percibiendo los productos en los próximos años y queda la pregunta: ¿la verdad será detectable si una película es o no hecha con IA?.

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