Netflix presenta el tráiler de la misteriosa serie surcoreana “The East Palace”

Julio, como todos los meses, también será de estrenos para la plataforma de Netflix y recientemente compartieron el tráiler oficial de la misteriosa serie surcoreana “The East Palace”, la cual será estrenada el próximo 17 de julio.

Esta producción está en manos de Choi Jung-kyu, quien funge como director, y de dos escritores expertos en el suspenso sobrenatural, Kwon So-ra y Seo Jae-won, manteniéndose fieles a su estilo.

Sinopsis

Esta serie de ciencia ficción presentará fantasmas y raras especies en el Palacio del Este del rey, un área donde un gran cazador de fantasmas y una chica que puede comunicarse con los muertos se unirán para descubrir todos los secretos oscuros que esconde ese palacio.

La historia sigue un mandato del rey para investigar misteriosos sucesos paranormales y oscuros dentro de la corte, que con el tiempo dejarán de impactar, pero no de sorprender.

Tráiler

Todo el trama se basa en las cosas espirituales de mucha oscuridad que suceden en el palacio, lo que se anuncia como una maldición que volvió 30 años después, y eso obliga al rey a contactar a dos expertos que puedan combatir a las almas de otro mundo, al ver que lo que parecía una pesadilla se volvió realidad.

No obstante, eso no evita que antes los espíritus se apoderen de buena parte del edificio y causen un daño irremediable, incluyendo muchas muertes. Terror, misterio, muñecos, fantasmas y dragones son parte de las cosas que se divisa en un tráiler muy oscuro que genera muchas dudas sobre la posible resolución final de la maldición en el palacio.

Protagonistas:

Nam Joo-hyuk interpreta al cazador de fantasmas Gu-cheon, marcando su esperado regreso a la actuación tras finalizar su servicio militar en septiembre de 2025.

interpreta al cazador de fantasmas Gu-cheon, marcando su esperado regreso a la actuación tras finalizar su servicio militar en septiembre de 2025. Roh Yoon-seo asume el papel de la dama de la corte Saeng-gang, debutando en el género de la fantasía oscura. Es el personaje que puede escuchar a los espíritus.

asume el papel de la dama de la corte Saeng-gang, debutando en el género de la fantasía oscura. Es el personaje que puede escuchar a los espíritus. Cho Seung-woo completa el elenco principal en un rol clave para la investigación del palacio.

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