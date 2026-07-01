Robert De Niro habla sobre la clave para estar pleno a sus 82 años

La vida de un actor/actriz, sin importar su género, no es solamente ir, interpretar un personaje de ficción y listo. Una de las razones principales para mantenerse vigente durante varios años es cuidarse a plenitud a nivel físico, y un claro ejemplo es el del veterano Robert De Niro, quien se mantiene activo a sus 82 años.

El múltiple ganador de premios Oscar encontró en la actuación una respuesta a su timidez desde joven, debido a que lo apodaban “Bobby Milk” por su palidez en la zona de Greenwich Village, donde creció. Sin embargo, De Niro pudo dejar atrás todos sus miedos y se preparó bastante bien en todos los sentidos que pudieron beneficiarlo, para que actualmente sea considerado uno de los mejores interpretadores en la historia de Hollywood.

Un señalamiento que no es para menos, porque Robert prepara cada detalle, importante y no importante, de cada personaje que va a interpretar y, aunque a sus 82 años mantiene un ritmo de vida movido por todos los proyectos en los que se ve incluido, luce bastante pleno, algo que se debe a su forma de cuidar su cuerpo y, a su vez, su salud.

Levantarse temprano puede marcar la diferencia

Aunque muchos lo consideren superfluo, levantarse temprano es importante para mantenerse activo por el resto del día y te ayuda a realizar un número mayor de actividades.

De Niro adoptó la costumbre de levantarse de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. y, aunque a veces no es necesario, igualmente se levanta a esa hora, como un síntoma de su constancia y disciplina, otro aspecto que lo ha llevado bastante lejos.

El desayuno es vital para De Niro

Por otra parte, el veterano primer actor cuida mucho su salud, principalmente en el aspecto alimenticio, aunque también opta por ejercitarse de tres a seis veces por semana con la supervisión de su entrenador personal James Brady. Este actor combina el cardio con las pesas a sus 82 años, aunque evidentemente con un peso moderado.

El desayuno de De Niro es sencillo y nutritivo: café negro, jugo de naranja fresco, huevos (revueltos o pasados por agua), tostadas de pan integral o los tradicionales bagels neoyorquinos. Aunque no es una dieta estricta, Robert sí busca comer de forma balanceada, para mantenerse siempre activo en las actividades que realiza diariamente.

En cuanto a su vida personal, De Niro, quien protagonizó múltiples éxitos de la industria cinematográfica, tiene siete hijos en diferentes relaciones, la más reciente en 2023. No obstante, no dejó de ser un gran ejemplo de cómo cuidarse para cumplir con las actividades tanto personales como en el ámbito profesional.

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