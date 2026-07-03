Shakira confirma su aporte a los niños de Venezuela a través de Global Citizen

Los diferentes artistas a nivel global siguen solidarizándose con Venezuela, principalmente con los niños, luego de los dos devastadores terremotos que causaron una tragedia el pasado 24 de junio, y Shakira también se une a esa noble causa a través de la fundación de la FIFA Global Citizen.

La artista colombiana está viviendo una etapa de muchos compromisos, pero no se olvida de su hermano país, Venezuela, y es por esa razón que, a través de un video en colaboración con la fundación, confirmaron una ayuda educativa para los niños venezolanos.

Shakira y Global Citizen donarán 500.000 dólares para la educación en Venezuela

Desde que se produjo la canción oficial del Mundial de fútbol “Dai Dai”, Shakira afirmó que donaría todas sus regalías a esta asociación de la FIFA y este viernes se unió a ellos, para confirmar que una buena cantidad de fondos estará destinada a la educación en Venezuela para los niños afectados por el doble terremoto.

“Millones de niños están creciendo sin acceso a la educación ni a las oportunidades que merecen, por eso me enorgullece apoyar el Fondo para la Educación de la FIFA Global Citizen”, destacó inicialmente la colombiana.

A eso añadió un gran aporte económico: “También me enorgullece compartir que el Fondo para la Educación de la FIFA Global Citizen destinará 500.000 dólares para apoyar a organizaciones en Venezuela que apoyan a niños cuya educación haya sido interrumpida”.

Global Citizen y Shakira invitan a mandatarios a unirse a la colaboración

Asimismo, Shakira y Global Citizen invitan a los mandatarios de Alemania, Francia y Portugal a unirse a la causa, como ya lo hizo el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

“Tras los devastadores terremotos en Venezuela, es probable que los programas educativos se enfrenten a reveses a largo plazo, lo que afecta el progreso que ya se estaba haciendo. Como partidario del Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, apoyo a los niños de Venezuela para ayudar a asegurar que, a medida que el país se reconstruye, cada niño siga teniendo acceso a la educación y la oportunidad de aprender.

Las organizaciones con sede en Venezuela que trabajan para restablecer el acceso a la educación también pueden solicitar financiación a través del Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA en globalcitizen.org/venezuela”, fue parte del comunicado emitido por Global Citizen como pie del video de Shakira.

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