Dua Lipa abrió su propia biblioteca en Oporto, Portugal

Hace unos días se confirmó que Dua Lipa ha hecho un acuerdo con una biblioteca en Oporto, Portugal, para abrir su propia biblioteca en la que comparte con el público en general 100 libros que para ella son esenciales para entender la contemporaneidad.

Este anuncio se hace hace pocas semanas después de que la estrella pop celebrada su boda en Sicilia, Italia.

Según información compartida por medios europeos, la alianza la hizo con la Librería Lello y todas las recomendaciones de Lipa se presentan bajo el nombre Biblioteca Manifiesto.

Se explica que la biblioteca incluye 100 títulos diferentes, cada uno con algunas temáticas particulares: poder, control, voz y memoria. De cada uno de los libros habrá un total de 5,000 ejemplares para que acceda todo el público.

En la misma página web de la librería en Oporto, se explica que este es un espacio para “los libros que desafían el poder, la censura, la exclusión y las narrativas dominantes”.

Para Lipa, según declaraciones disponibles en la misma página web, “esta biblioteca es un santuario dedicado a los libros que han desaparecido, a los autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y control, y a los lectores que se niegan a que les digan qué libros pueden leer”.

Este no es el primero proyecto relacionado con la literatura que la cantante promueve, pues en el 2022 lanzó su propio club de lectura: Services95 Book Club.

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