¿El jugo de remolacha cura la anemia? La verdad detrás de este famoso mito

Ante un diagnóstico de anemia, hay una creencia popular de que el jugo de remolacha, solo o combinado con otras verduras, aporta hierro en cantidades significativas. Sin embargo, un experto explica por qué este vegetal, aunque aporta energía, no contiene el suficiente mineral para combatir la baja hemoglobina.

El doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con Ph.D. en Bioquímica y Nutrición Clínica, desmitifica la creencia popular de que el jugo de remolacha ayuda a combatir la anemia y explica por qué, aunque tenga ese color rojo intenso casi del color de la sangre, no es el alimento clave.

Un vaso de jugo de remolacha aporta prácticamente 0% de hierro. “No tiene hierro en absoluto. Entonces, que parezca ser sangre humana cuando sirvan ese vaso de jugo no quiere decir que tenga hierro”, señala el especialista.

Sin embargo, aclara que la persona que tiene anemia puede sentir un impulso de energía tras beberlo, pero esto se debe a “la carga de azúcar que está recibiendo y, sobre todo, por los nitritos que está consumiendo. Por eso la persona siente mejoría, pero no es por el hierro”.

Por ello, advierte que no se puede tratar a una persona con anemia utilizando el jugo de remolacha o la remolacha como centro de la alimentación. Recordemos que la anemia es una afección que denota insuficiencia de glóbulos rojos sanos, lo que genera debilidad, agotamiento o fatiga, ya que estos son los encargados de suministrar el oxígeno a los tejidos corporales.

¿Qué nutrientes tiene la remolacha y cuál es su valor real?

La doctora Johanna Nagles Piedrahita explica que, al revisar el valor nutricional de la remolacha por cada 100 gramos, esta contiene:

Vitamina C

Calcio

Magnesio

Potasio

Folato (sustancia requerida para el adecuado funcionamiento del material genético del organismo).

También destaca que para tratar la anemia lo ideal es el tratamiento médico con pastillas de hierro y una dieta rica en proteína animal, que incluya sobre todo carnes y vísceras de res y cerdo.

“El hierro que existe en algunas plantas verdes es insuficiente para suplir lo que el cuerpo necesita, por lo que es indispensable la carne roja en la dieta del ser humano”, agrega.

Cómo aumentar el hierro en la dieta de forma efectiva

Un estudio publicado en la revista Nutrients revela los efectos positivos de aumentar el aporte de hierro y vitamina C en las dietas de forma combinada.

“La combinación de ambas opciones parece ser la más efectiva, incluyendo en la dieta un aumento simultáneo de la ingesta de hierro y vitamina C. La vitamina D también parece ser una opción terapéutica potencialmente efectiva, pero se necesitan más estudios para confirmar estas observaciones”, indica el estudio.

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