Así se jugarán los octavos de final del Mundial 2026: fecha, hora y transmisiones

Este sábado arrancan los octavos de final del Mundial 2026 con los mejores 16 equipos de la competición.
Hasta la fecha los grandes candidatos como Brasil, Argentina, España, Inglaterra, Portugal, entre otros siguen con el sueño intacto. Aunque los octavos de final tendrán grandes partidos y será el fin del camino para varios.
A continuación, los octavos de final del Mundial 2026:
🏆 Mundial 2026
Calendario de los Octavos de Final
Partido
Fecha
Hora
Estadio
Transmisión
Canadá vs. Marruecos
4 de julio
1:00 p.m.
NRG Stadium
FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
Francia vs. Paraguay
4 de julio
5:00 p.m.
Lincoln Financial Field
FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
Brasil vs. Noruega
5 de julio
4:00 p.m.
MetLife Stadium
FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
México vs. Inglaterra
5 de julio
8:00 p.m.
Estadio Azteca
FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
Portugal vs. España
6 de julio
3:00 p.m.
Dallas Stadium
FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
Estados Unidos vs. Bélgica
6 de julio
8:00 p.m.
Lumen Field
FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
Argentina vs. Egipto
7 de julio
12:00 p.m.
Atlanta Stadium
FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
Suiza vs. Colombia
7 de julio
4:00 p.m.
BC Place (Vancouver)
FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
Los ocho ganadores avanzarán a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.