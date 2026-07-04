Así se jugarán los octavos de final del Mundial 2026: fecha, hora y transmisiones

Este sábado arrancan los octavos de final del Mundial 2026 con los mejores 16 equipos de la competición.

Hasta la fecha los grandes candidatos como Brasil, Argentina, España, Inglaterra, Portugal, entre otros siguen con el sueño intacto. Aunque los octavos de final tendrán grandes partidos y será el fin del camino para varios.

A continuación, los octavos de final del Mundial 2026:

🏆 Mundial 2026 Calendario de los Octavos de Final Partido Fecha Hora Estadio Transmisión Canadá vs. Marruecos 4 de julio 1:00 p.m. NRG Stadium FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio Francia vs. Paraguay 4 de julio 5:00 p.m. Lincoln Financial Field FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio Brasil vs. Noruega 5 de julio 4:00 p.m. MetLife Stadium FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México vs. Inglaterra 5 de julio 8:00 p.m. Estadio Azteca FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio Portugal vs. España 6 de julio 3:00 p.m. Dallas Stadium FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio Estados Unidos vs. Bélgica 6 de julio 8:00 p.m. Lumen Field FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio Argentina vs. Egipto 7 de julio 12:00 p.m. Atlanta Stadium FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio Suiza vs. Colombia 7 de julio 4:00 p.m. BC Place (Vancouver) FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio Los ocho ganadores avanzarán a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

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