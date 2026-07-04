Así se jugarán los octavos de final del Mundial 2026: fecha, hora y transmisiones

Los octavos de final del Mundial 2026 comenzarán este sábado con el duelo entre Canadá y Marruecos

Ciudad de México, 30 de junio de 2026. Raul Jimenez en festejo de gol , durante el partido de Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre la Selección Nacional de México y la Selección de Ecuador, realizado en el estadio Ciudad de México.

México se medirá a Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

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Por  Reinaldo Oliveros

Este sábado arrancan los octavos de final del Mundial 2026 con los mejores 16 equipos de la competición.

Hasta la fecha los grandes candidatos como Brasil, Argentina, España, Inglaterra, Portugal, entre otros siguen con el sueño intacto. Aunque los octavos de final tendrán grandes partidos y será el fin del camino para varios.

A continuación, los octavos de final del Mundial 2026:

🏆 Mundial 2026

Calendario de los Octavos de Final

Partido Fecha Hora Estadio Transmisión
Canadá vs. Marruecos 4 de julio 1:00 p.m. NRG Stadium FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
Francia vs. Paraguay 4 de julio 5:00 p.m. Lincoln Financial Field FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
Brasil vs. Noruega 5 de julio 4:00 p.m. MetLife Stadium FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
México vs. Inglaterra 5 de julio 8:00 p.m. Estadio Azteca FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
Portugal vs. España 6 de julio 3:00 p.m. Dallas Stadium FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
Estados Unidos vs. Bélgica 6 de julio 8:00 p.m. Lumen Field FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
Argentina vs. Egipto 7 de julio 12:00 p.m. Atlanta Stadium FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
Suiza vs. Colombia 7 de julio 4:00 p.m. BC Place (Vancouver) FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
Los ocho ganadores avanzarán a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

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