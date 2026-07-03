Cristiano Ronaldo envía mensaje a niño que perdió una pierna en los terremotos en Venezuela [Video]

La estrella de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, dio una muestra de solidaridad al enviar un emotivo mensaje al niño venezolano Andrés Mieles, quien sobrevivió a los dos devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

El mensaje de Cristiano fue publicado este viernes 3 de julio. Tras los momentos de angustia que se viven en el país, las palabras de aliento del astro luso se han convertido en un bálsamo de esperanza para Andrés en medio de la difícil realidad que enfrentan las zonas afectadas.

Mieles, de 11 años, perdió una pierna y quedó huérfano como consecuencia de la tragedia. Su caso se hizo viral luego de que fuera rescatado entre los escombros y, al ser consultado sobre qué deseaba, respondiera que quería la “barajita” de Cristiano Ronaldo para el álbum Panini del Mundial. La respuesta espontánea generó una ola de solidaridad que terminó alcanzando al propio futbolista portugués.

Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ??????



In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”.



Sending strenght and all best? pic.twitter.com/QvBbDMXc4e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Ronaldo lo invitó a un partido

Conmovido por la historia, Ronaldo envió un mensaje en video dirigido al niño venezolano: “Hola, Andrés. Hago este video para enviarte un abrazo. Sé que eres súper fan y quería decirte que, cuando te pongas bueno, quiero invitarte a ver un partido mío. ¿Vale? Me encantaría conocerte”, expresó el delantero.

El gesto fue difundido por el creador de contenido venezolano conocido como Armando Poyo, oriundo de Barquisimeto, quien ayudó a que la historia del menor se viralizara y lograra llegar hasta el futbolista.

Posteriormente, el influencer le mostró el video directamente al niño mientras permanece en recuperación médica.

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