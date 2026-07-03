Cristiano Ronaldo envía mensaje a niño que perdió una pierna en los terremotos en Venezuela [Video]
Andrés Mieles fue rescatado de entre los escombros y, debido a la gravedad de las heridas, tuvieron que amputarle una pierna
La estrella de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, dio una muestra de solidaridad al enviar un emotivo mensaje al niño venezolano Andrés Mieles, quien sobrevivió a los dos devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.
El mensaje de Cristiano fue publicado este viernes 3 de julio. Tras los momentos de angustia que se viven en el país, las palabras de aliento del astro luso se han convertido en un bálsamo de esperanza para Andrés en medio de la difícil realidad que enfrentan las zonas afectadas.
Mieles, de 11 años, perdió una pierna y quedó huérfano como consecuencia de la tragedia. Su caso se hizo viral luego de que fuera rescatado entre los escombros y, al ser consultado sobre qué deseaba, respondiera que quería la “barajita” de Cristiano Ronaldo para el álbum Panini del Mundial. La respuesta espontánea generó una ola de solidaridad que terminó alcanzando al propio futbolista portugués.
Ronaldo lo invitó a un partido
Conmovido por la historia, Ronaldo envió un mensaje en video dirigido al niño venezolano: “Hola, Andrés. Hago este video para enviarte un abrazo. Sé que eres súper fan y quería decirte que, cuando te pongas bueno, quiero invitarte a ver un partido mío. ¿Vale? Me encantaría conocerte”, expresó el delantero.
El gesto fue difundido por el creador de contenido venezolano conocido como Armando Poyo, oriundo de Barquisimeto, quien ayudó a que la historia del menor se viralizara y lograra llegar hasta el futbolista.
Posteriormente, el influencer le mostró el video directamente al niño mientras permanece en recuperación médica.
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