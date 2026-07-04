BlackRock invertirá $100 millones para formar trabajadores de oficios con salarios de hasta $120,000 al año

La escasez de trabajadores especializados en Estados Unidos está obligando a diferentes empresas e inversionistas a apostar por la capacitación de personal en oficios bien remunerados. Como parte de esta tendencia, BlackRock anunció una inversión de $100 millones para financiar el programa Future Builders, que busca capacitar a 50,000 personas en labores como electricidad, plomería y HVAC, donde los salarios pueden superar los $120,000 anuales sin necesidad de contar con un título universitario de cuatro años.

Este tipo de programas son consecuencia de la creciente demanda de trabajadores calificados para construir centros de datos para inteligencia artificial, modernizar la red eléctrica y renovar infraestructura envejecida. Para la comunidad hispana, que tiene una participación del 21.9% del total nacional, la iniciativa permite obtener capacitación gratuita y acceso a empleos con mejores ingresos.

El programa será financiado directamente por la Fundación BlackRock, que canalizará los fondos a través de organizaciones sin fines de lucro y socios de desarrollo laboral en múltiples estados.

La crisis de oficios calificados que detiene el crecimiento

Desde hace tiempo, el CEO de BlackRock, Larry Fink, ha advertido de los riesgos de no atender esta falta de mano de obra. “Le he dicho incluso a miembros del equipo de Trump que vamos a quedarnos sin electricistas que necesitamos para construir centros de datos de IA. Simplemente no tenemos suficientes”, señaló Fink durante CERAWeek, el foro energético celebrado en Houston.

Pero la advertencia es fundamental: el trabajo eléctrico representa entre el 45% y el 70% del costo total por instalar un centro de datos, según el Sindicato Internacional de Trabajadores Eléctricos (IBEW). Brad Smith, presidente de Microsoft, afirmó por su parte que la escasez de personal calificado en esta área es “el mayor desafío para la expansión de centros de datos en EE.UU.”

Para 2030 podrían haber 2.1 millones de puestos de oficios sin cubrir, con pérdidas proyectadas de hasta $1 billón anual, según un informe de JLL del 21 de abril de 2026. El año pasado se publicaron casi 600,000 vacantes de oficios en EE.UU. pero solo 150,000 nuevos trabajadores ingresaron al mercado. La brecha es matemáticamente insostenible.

¿Qué ofrece Future Builders y quién puede acceder?

Los fondos cubren cuatro tipos de programas:

Preaprendizaje : formación básica para quienes aún no han ingresado al sector

: formación básica para quienes aún no han ingresado al sector Aprendizaje remunerado : capacitación mientras se trabaja en electricidad, plomería, HVAC e ironwork

: capacitación mientras se trabaja en electricidad, plomería, HVAC e ironwork Certificaciones y licencias : a través de asociaciones con escuelas técnicas

: a través de asociaciones con escuelas técnicas Educación financiera: herramientas para construir estabilidad económica de largo plazo

Estos cursos no requieren de título universitario ni experiencia previa, mientras que el programa acompaña al trabajador desde el primer día hasta la obtención de su licencia.

Los salarios reales: de $38,000 a más de $120,000 anuales

Las cifras de contar con capacitación certificada en este tipo de oficios son concretas. Un electricista aprendiz del sindicato IBEW Local 26 en la zona de Washington D.C., epicentro mundial de centros de datos, obtiene un sueldo inicial de unos $26 dólares por hora. Al completar el aprendizaje de cinco años, un electricista oficial gana alrededor de $59.50 por hora: más de $120,000 anuales con beneficios incluidos.

Con estas estimaciones, un trabajador hispano que gana el salario mediano de su comunidad, cercano a los $38,848 dólares anuales (2024), según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), podría triplicar sus ingresos al concluir una certificación eléctrica de cinco años de duración, sin adquirir una deuda estudiantil, ya que los programas de aprendizaje son remunerados desde el primer día.

¿Por qué importa este tipo de formación a la comunidad latina?

Los trabajadores hispanos ya son parte central de los oficios en EE.UU., con 21.9% del total en el sector. Esta proporción es superior a su participación en la fuerza laboral general (19%), según datos del BLS.

Sin embargo, históricamente enfrentan barreras de acceso a los programas de aprendizaje mejor remunerados: los sindicalizados, los que otorgan licencias completas, los que abren la puerta a los sueldos de $120,000. Future Builders apunta precisamente a brindarles acceso.

Mientras tanto, la deuda universitaria supera $1.8 billones en EE.UU. y la inteligencia artificial amenaza con absorber los empleos de oficina, los oficios calificados se perfilan como una de las carreras más resilientes para la próxima década.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre capacitación certificada para acceder a mejores sueldos

¿Qué es Future Builders?

Una iniciativa de la Fundación BlackRock, que destina $100 millones para capacitar a 50,000 trabajadores en oficios calificados en un plazo de cinco años.

¿Quién puede participar?

No se requiere título universitario ni experiencia previa. Los programas abarcan desde preaprendizaje hasta licencia completa e incluyen educación financiera.

¿Cuánto puede ganar un trabajador al terminar?

Un electricista oficial sindicalizado puede ganar más de $120,000 anuales, con posibilidad de superar los $200,000 con horas extra, según datos del IBEW Local 26 citados por Fortune.

¿Cómo acceder a este programa?

A través del sitio oficial del programa: blackrock.com/corporate/about-us/social-impact/future-builders.

Conclusión

Cuando la firma de inversión más grande del planeta pone $100 millones para catapultar la capacitación en oficios, conviene leer la señal con cuidado: el capital privado ya sabe que la próxima gran escasez no será de dinero, sino de manos calificadas.

Para la comunidad hispana, que domina numéricamente los oficios, pero consistentemente está excluida de los niveles mejor pagados, este es el momento para actuar: los empleos existen y la demanda crece cada trimestre. Además, no genera deuda estudiantil y están financiados por la Fundación BlackRock.

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