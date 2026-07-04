¿Cuánto dinero ganará Alemania tras cambiar Nike por Adidas?

Alemania debe pasar rápido el fracaso del Mundial 2026 y lo hará cambiando de Adidas a Nike después de 70 años, en un convenio que le traerá más de 100 millones de dólares al año.

A partir de 2027, la selección teutona dejará de usar Adidas, marca alemana, para lucir Nike. Un acuerdo, según el periódico económico Handelsblatt, pasará de 50 a 100 millones de euros al año (114 millones de dólares).

Nike utilizó el nombre del estado estadounidense que acogió el partido de fase de grupos contra Ecuador para realizar un juego de palabras y dar pistas sobre la nueva camiseta de la ‘Mannschaft’.

“Hallo (hola), New Jersey”, se lee en una pancarta arrastrada con un barco frente a la Estatua de la Libertad, mensaje que también puede interpretarse como “Hola, nueva camiseta”, acompañado por un “coming soon” (próximamente).

En el breve vídeo compartido en Instagram aparecen también las estrellas de la selección germana Jamal Musiala y Mario Götze, con camisetas pixeladas, junto con el diseñador Achraf Ait Bouzalim, el fundador de la marca alemana de ropa urbana 6PM.

“Se supone que no podéis ver esto. Pero @jamalmusiala10 @mariogotze y @achraf siempre se salen del guión”, comentó Nike, usando como gancho el hecho de que legalmente no pueden mostrar la nueva equipación, ya que el contrato con Adidas no expira hasta finales de año.

Aunque los detalles están difuminados, se puede reconocer una equipación blanca con un cuello redondo negro que recuerda a la que la ‘Mannschaft’ lució en su legendario triunfo en el Mundial de Múnich de 1974, en la que tampoco figuraban las tres famosas bandas negras de Adidas.

Nike y Adidas siguen compitiendo por la élite del fútbol

En su larga cooperación con la empresa fundada por Adi Dassler en 1949, Alemania ganó cuatro campeonatos del mundo y tres Eurocopas con la selección masculina y dos Mundiales y ocho Eurocopas con la femenina.

De las 48 selecciones presentes en esta edición del Mundial, quizás el mayor escaparate deportivo del planeta, Adidas viste a 14 -entre ellas Argentina, España, México o Colombia-, Nike a 12 -como Brasil, Francia, Inglaterra o Uruguay- y la también germana Puma a 11, con lo que prácticamente duplica su cifra de Qatar.

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