Jurgen Klopp sobre posible llegada como DT a Alemania: “Estoy preparado”

Jurgen Klopp es uno de los nombres para asumir la dirección técnica de Alemania tras el fracaso del Mundial 2026 y el entrenador afirma “estar preparado” y con varios cambios.

Julian Nagelsmann renunció a su cargo luego de la derrota de la ‘Die Mannschaft’ en los 16avos del Mundial ante Paraguay. Klopp recalcó que quedan conversaciones “intensas”, porque el fútbol germano debe cambiar para volver a cosechar éxitos.

“Hace aproximadamente dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaban las energías para asumir un nuevo desafío o para continuar un año más en el Liverpool. Ahora me siento completamente recuperado, he recargado energías de sobra y estoy preparado”, dijo en Magenta TV.

Klopp quiere cambiarlo TODO:



Según Sky, la DFB planea darle plenos poderes a Jürgen Klopp para?



-Tener parte de su antiguo staff (Peter Krawietz, Pepijn Lijnders, Zsolt Löw? todos podrían unirse a él)



-Cambiar el estilo de juego, y a hacer cambios importantes en la? pic.twitter.com/XYbqV8MJsI — Andrés Weiss (@andresweiss_) July 4, 2026

Para Klopp, el momento en el que se le ha tanteado por parte de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) para asumir las riendas de la selección alemana “no es el perfecto” por estar aún bajo contrato en Red Bull, pero, aun así, es “mejor que nunca antes”, cuando tuvo ofertas de Alemania y de otros países, por haber recuperado energías.

El alemán explicó que sólo lleva 19 meses en Red Bull y al final su empleador, Oliver Minzlaff, debe dar luz verde a su marcha y “salir bien parado” en las negociaciones.

El técnico de 59 años sugirió, no obstante, que su jefe podría dejarle marchar. “Sé que el fútbol alemán también le importa mucho y, por eso, está muy abierto a mantener esta conversación (…)”, señaló.

Klopp reconoce que hay que cambiar cosas profundas en Alemania

El ex-entrenador de Liverpool admitió que hay que cambiar muchas cosas en la selección de Alemania y que es algo que no solo compete al entrenador del equipo mayor.

“Está completamente claro que la responsabilidad no recae únicamente en el seleccionador, ni mucho menos”, continuó.

“El fútbol alemán se encuentra ahora en una especie de punto de inflexión. Tenemos que cambiar muchas cosas de manera profunda. Que al final sea yo quien asuma el cargo, o cualquier otra persona no cambia el hecho de que esas transformaciones son necesarias”, enfatizó.

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