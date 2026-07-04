Francia avanza a cuartos en un duro partido contra Paraguay

FILADELFIA – No hay rival pequeño. En este Mundial se está cumpliendo el tópico. La aguerrida Paraguay hizo sufrir a Francia, que sólo logró batir la meta de Orlando Gill de penalti en el minuto 69, cuando Kylian Mbappé engañó al arquero para anotar su séptimo gol del campeonato, empatado con Lionel Messi en la tabla del Botín de Oro. 19 goles en 19 partidos de Copa del Mundo para la estrella gala.

¡¡¡KYLIAN MBAPPÉ!!! ¡¡¡7 GOLES EN LA COPA DEL MUNDO 2026!!!



El crack francés cobra de gran forma el penal y pone a su selección arriba sobre Paraguay.



Son 19 goles en Mundiales en 19 partidos. pic.twitter.com/XPJSpZDp9M — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 4, 2026

En una tarde muy calurosa en Filadelfia, ciudad donde se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos que hoy cumple 250 años, primero se vivió una celebración patriótica por la marcada fecha y después una batalla franco-guaraní más equilibrada de lo esperado.

El partido arrancó con el termómetro marcando 99 F (38 C) y con un Paraguay muy cerrado que obligaba a Francia a recurrir a centros laterales o a lanzamientos lejanos, sin resultado. Mientras, Julio Enciso buscaba el contraataque como único recurso ofensivo de los sudamericanos. Pero qué mérito el del delantero de 22 años, que no paró de correr y de pelearse con la defensa francesa los 60 minutos que estuvo en el césped.

El partido fue caliente no sólo por la asfixiante temperatura. En el minuto 34, tras recibir una falta, Mbappé empujó a Andrés Cubas y se armó la tangana. No fue a mayores, pero quedaba claro que Francia empezaba a notar la tensión de no encontrar huecos en la aguerrida zaga guaraní.

Un penalti que lo cambió todo

Tras el descanso, Michael Olisé y Ousmane Dembélé intercambiaron posiciones, con el primero pegado a la banda. Paraguay notó el esfuerzo hecho y comenzó a dejar algunos espacios atrás, pero una escapada de Mbappé -que se ayudó de una mano que no vio el árbitro- y un peligroso tiro de Manu Koné no lograron perforar la meta de Orlando Gill.

La muralla de Paraguay sólo cometió un error cuando Désiré Doué, que salió fresco en la segunda parte, hzo un eslalom entre defensas paraguayos que terminó en un claro penalti que sólo se marcó después de una revisión de VAR. Mbappé no perdonó desde los 11 metros.

? ¡PENAAAAAL PARA FRANCIA!



Falta sobre Désiré Doué dentro del área y los franceses con la oportunidad de ponerse arriba ???



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El 10 de Francia, quejoso por la dureza de Paraguay, aún tuvo ocasión de anotar el segundo en dos claras ocasiones, pero siempre se encontró con el acierto de Gill en la portería. Los paraguayos tuvieron una tímida ocasión en las botas de Maurício, pero su tiro lejano nunca fue un peligro real. En el descuento, pusieron más ganas que juego para llegar al área francesa, pero el gol del empate nunca llegó.

La Albirroja fue una de las revelaciones en el Mundial 2010, donde logró el mejor resultado de su historia al llegar a los cuartos de final, pero no había vuelto a la Copa del Mundo hasta este año, donde ha completado una muy digna actuación, eliminando a Alemania en los dieciseisavos y cayendo en octavos contra la favorita Francia.

Los franceses se enfrentarán en cuartos de final a Marruecos, verdugo de Canadá, el jueves 9 de julio en el Boston Stadium situado en Foxborough.

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