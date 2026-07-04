Ecuador pide investigación a FIFA por maltrato de México durante el Mundial 2026

Luego de la eliminación de la selección de Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se pronunció sobre los hechos ocurridos en el encuentro por 16avos del Mundial 2026 ante México, en el Estadio Azteca.

Asimismo, las autoridades abordaron la búsqueda del nuevo entrenador y los futuros proyectos de la institución.

La FEF, a través de un comunicado, reveló que presentó un reclamo a la FIFA en el que solicitó investigar de manera minuciosa los hechos que se dieron en el duelo por 16avos. de final, tanto antes como durante el desarrollo del partido en el Estadio Ciudad de México. Todo lo relacionado con la seguridad para los futbolistas y aficionados.

En el mismo comunicado, se recalcó que sus canales oficiales son la única vía para obtener información real. Esta precisión se realizó debido a los diversos rumores de los últimos días, entre los que se filtró un documento falso sobre una acusación de supuestas amenazas recibidas en el partido contra México.

El organismo deja todo en manos de la FIFA para que pueda revisar cada punto de lo que sucedió el pasado martes en el Estadio Azteca. Vale mencionar que el ambiente fue hostil para la delegación de la Tri y también para la hinchada que fue a alentar a su país.

Buscan reemplazo para Beccacece

Por otro lado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que ya se encuentran en la búsqueda del nuevo cuerpo técnico tras la salida de Sebastián Beccacece. Aclara que se tomarán su tiempo para tomar la mejor decisión, pensando en la preparación para los próximos torneos.

En el mismo comunicado, la FEF también reveló lo que pasó con los futbolistas tras la eliminación: “Una vez liberada la concentración y concluida la participación en el Mundial, la Federación facilitó las condiciones necesarias para que cada jugador pudiera trasladarse, con libertad, al destino de su preferencia”.

“En las próximas semanas, la Federación sostendrá reuniones con clubes y asociaciones. El objetivo es doble: rendir cuentas de manera transparente y recoger la retroalimentación de todos los actores involucrados, de forma que quede claro, con información verificable, cómo se gestionaron los distintos aspectos económicos de la participación de la Selección en el Mundial”, explicó sobre el aspecto económico.

Cerrando con lo que se vendrá en la Tri: “Ecuador ya cuenta con proyectos serios de formación de jugadores jóvenes. En el futuro cercano, ese talento se encontrará con la experiencia de quienes tienen recorrido y reconocimiento internacional. De la mano de ambos grupos, y de una hinchada que los acompaña siempre, la Federación reafirma hoy su compromiso de trabajar con visión de largo plazo”.

Seguir leyendo:

Marruecos goleó a Canadá y se planta en cuartos de final del Mundial 2026

Argentina pasó a octavos del Mundial 2026 tras vencer a una histórica Cabo Verde

FIFA denuncia aumento de comentarios racistas e insultos en redes durante el Mundial 2026