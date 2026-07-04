Mamdani, Hochul y Sherrill celebran en Nueva York el 250 aniversario de Estados Unidos

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, participaron este viernes en las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos durante el evento Sail4th 250. Desatacaron el legado histórico del país y el papel de la ciudad como escenario de la Guerra de Independencia.

Mamdani calificó en una entrevista con NBC como “un gran honor” formar parte de la conmemoración y aseguró que la ciudad vive un momento de protagonismo nacional.

“Estamos muy orgullosos de estar de vuelta aquí, en la primera capital del país, celebrando que la promesa de nuestra nación continúa”, afirmó el alcalde. También señaló que esa promesa se refleja tanto en acontecimientos deportivos y culturales como en la celebración de la historia estadounidense.

Por su parte, Hochul destacó el simbolismo de tocar la campana conmemorativa junto a Mamdani y recordó que Nueva York fue escenario de algunas de las batallas más importantes de la Guerra de Independencia.

“Tenemos la oportunidad de mirar hacia atrás en la historia, pero también de saber a qué nos ha llevado esa historia. Tenemos que mantener viva esa promesa y asegurarnos de que durante los próximos 250 años la gente conozca la grandeza de este país”, expresó.

La gobernadora también invitó a los visitantes a recorrer distintos sitios históricos del estado, como Ticonderoga, Brooklyn y Saratoga, al considerar que Nueva York fue el “epicentro estratégico” de la lucha por la independencia.

En tanto, Sherrill, exoficial de la Marina de Estados Unidos, aseguró que la celebración resultó especialmente significativa al presenciar el desfile de grandes veleros y la participación de delegaciones internacionales.

“Ver a nuestros aliados venir de todo el mundo para unirse a nosotros hoy aquí a celebrar 250 años de lucha por la libertad y la democracia es realmente emocionante”, señaló.

La entrevista también incluyó un momento distendido cuando la presentadora bromeó con Mamdani sobre el uso de corbata durante una jornada de intenso calor. El alcalde respondió entre risas que aún está aprendiendo a vestir para el verano y reconoció que probablemente pronto se quitaría la chaqueta.

Mamdani rechaza la visión de Trump

Mamdani pronunció un discurso con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos en el que defendió el papel de los inmigrantes en la historia del país y cuestionó, sin mencionar al presidente Donald Trump, la visión que este mantiene sobre la inmigración.

El alcalde habló desde el Ayuntamiento de Nueva York, sentado detrás de un escritorio que perteneció a George Washington y acompañado por ciudadanos estadounidenses recientemente naturalizados, reseñó NBC.

Durante su intervención, rechazó la idea de que Estados Unidos pierda importancia por recibir inmigrantes y criticó a quienes sostienen que el país pertenece únicamente a determinadas personas.

“Estados Unidos, te dirán, pertenece solo a aquellos con el acento adecuado o el tono de piel preciso. El resto de nosotros, insisten, deberíamos estar agradecidos simplemente por tener permiso para visitarlo. ¡Qué mezquinos son! ¡Qué débiles, qué poco originales!”, afirmó.

Mamdani sostuvo que la historia estadounidense ha sido construida en gran medida por personas a quienes otros consideraban sin importancia y aseguró que la labor de cumplir los principios establecidos en la Declaración de Independencia corresponde también a los nuevos ciudadanos del país.

“Hace casi una década, yo también sentí lo que sientes, la alegría de no ser solo neoyorquino, sino también estadounidense”, dijo el alcalde, nacido en Uganda y naturalizado ciudadano estadounidense en 2018.

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