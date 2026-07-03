Mamdani sobre el 250 aniversario de Estados Unidos: “La nuestra es una nación que trabaja cada día hacia la perfección”

NUEVA YORK.- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ofreció un mensaje sobre el 250 aniversario de Estados Unidos, destacando la esperanza en cómo fue fundado, pero el trabajo pendiente “hacia la perfección”.

Mamdani hizo alusión a los habitantes originarios de la ciudad, quienes ya navegaban en canoas los ríos neoyorquinos y de cómo los primeros colonizadores arribaron a estas tierras al mando de exploradores como Giovanni da Verrazzano y Henry Hudson, quienes hoy dan nombre a un puente y río de la Gran Manzana.

“Mañana, nuestra nación cumple 250 años desde que declaramos nuestra independencia“, expresó. “250 años de un gran experimento de autogobierno. Un experimento tan audaz que, en 1776, algunos dudaban de que duraría más de unos pocos años, mucho menos un cuarto de milenio”.

El mensaje del alcalde se aleja de cómo sus críticos intentan mostrarlo: un extranjero antiestadounidense. Invita a reflexionar sobre los motivos que impulsaron a EE.UU. como nación.

“Este no será un día de celebración cualquiera. 250 años son una oportunidad poco común para que más de 340 millones de personas [nos miremos] unos a otros y hacia nosotros mismos, para medir quiénes somos como nación. Cuando miramos a Estados Unidos, ¿qué vemos?”, expresó.

Mamdani pronunció su discurso desde un escritorio que usó George Washington durante su presidencia, una pieza que se encuentra en el Ayuntamiento de Nueva York y originalmente estaba en el Federal Hall, el primer edificio del capitolio nacional, en el Bajo Manhattan.

“Aquí en la Alcaldía, sentado detrás del escritorio de George Washington, junto a nuevos estadounidenses que llegaron a este país, no puedo ver todo Estados Unidos. Pero, como tantos que llegaron antes que yo, sí puedo ver la ciudad de Nueva York”, expresó.

Recordó que en 1776, la ciudad estaba opresión, debido a los impuestos de los británicos, pero ese mismo año, una de las batallas más grandes de la Guerra de Independencia ocurrió en Brooklyn.

“Y en lo que hoy es Park Slope, nos derrotaron por completo. Después de apenas unos meses, parecía que nuestro incipiente intento de democracia estaba al borde del colapso”, narró. “Pero esa noche, con la luna llena en lo alto, miles de hombres subieron en silencio a transbordadores y botes de fondo plano y escaparon a Manhattan. El Ejército Continental sobrevivió para pelear otro día. La independencia se pudo haber declarado en Filadelfia, pero se rescató en la ciudad de Nueva York”.

Recordó que Washington fue el último en salir de Brooklyn e imaginó cómo veía en aquel entonces a Nueva York. Para Mamdani, aquel Washington veía, quizás, “la oportunidad de empezar de nuevo”. Su mensaje hace alusión al espíritu mismo de la ciudad, donde miles de personas llegan de cualquier parte de EE.UU. y de otras partes del mundo a empezar una nueva vida.

“Esas oportunidades, como todo en Nueva York, no se regalan. Se ganan”, dijo. “En 1838, once años después de que Nueva York aboliera la esclavitud, un hombre negro recién emancipado llamado James Weeks buscó empezar de nuevo también, y ayudar a que cientos de personas hicieran lo mismo”.

El mensaje de Mamdani abordó la historia de Nueva York, el crecimiento de Brooklyn y la importancia de ese condado para ganar el derecho al voto para personas afrodescendientes, una vez abolida la esclavitud.

El poder de los inmigrantes

Mamdani habló del sueño que representa la fundación de EE.UU. como estado libre, pero también de sus propias batallas, de leyes que impedían el desarrollo de quienes ya vivían incluso en esta tierra o las dificultades para inmigrantes.

“En los años que siguieron, a pesar de las leyes que el gobierno federal aprobó para impedirles la entrada, a pesar de los incendios en talleres clandestinos que mataron a cientos de mujeres, a pesar de los disturbios dirigidos contra su propia existencia, los inmigrantes hicieron su hogar aquí en Nueva York, y ayudaron a construir Nueva York”, enfatizó.

El alcalde reconoció que su experiencia migratoria no dura como la de millones de personas, ya que miró junto a su familia la Estatua de la Libertad desde la ventanilla de un avión.

“Incluso desde el aire, alcanzábamos a distinguir la promesa de este país: la promesa del trabajo hermoso y patriótico de hacer a Estados Unidos, año tras año, un poco más fiel a los ideales que lo fundaron”, expresó. “El excepcionalismo estadounidense, según la sabiduría convencional, hace que nuestra libertad sea un poco más libre, es la razón por la que cavamos el Canal Erie e irrigamos el Oeste, y es por lo que niños en tierras lejanas crecen soñando con mudarse algún día aquí”.

Mandani recordó que muchas personas nacidas en esta tierra y los inmigrantes son señalados como “otros”, principalemente por gente con poder, pero son esas personas quienes –de hecho– ayudaron a construir el Nueva York actual.

“Nos dicen que Estados Unidos es excepcional porque somos más ricos, más fuertes, más poderosos que todos los demás. No estoy de acuerdo”, expuso. “Estados Unidos es excepcional porque aquí nada está fijado para siempre. La frontera podrá estar cerrada, habremos caminado en la Luna, pero el trabajo de cumplir los valores que se plasmaron por primera vez en la Declaración de Independencia, ese trabajo sigue en pie, amigos míos, y nos pertenece a todos”.

El mensaje de Mamdani navegó entre la importancia de defender los derechos civiles, los gobiernos interesados en gastar “en bombas y rescates financieros”, pero no siempre en su pueblo.

“Vemos a Estados Unidos cada vez que los vecinos se toman del brazo con otros vecinos, sin preguntar cuánto tiempo llevan aquí ni qué papeles tienen, mientras ICE invade nuestros barrios”, lamentó.

Recordó entonces que EE.UU. no ha logrado su perfección, pero hay un esfuerzo de mejorar.

“La nuestra es una nación que trabaja cada día hacia la perfección con la que fue concebida”, expresó. “Qué privilegio tenemos cada uno de nosotros, el de vivir en una nación que cada uno de sus habitantes puede moldear”.

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