250 años de Estados Unidos: cifras demuestran que la grandeza económica del país también se escribe en español

Cuando Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su independencia, millones de personas recordarán a los padres fundadores, las guerras que consolidaron la nación, la expansión territorial, la Revolución Industrial, las grandes migraciones y el desarrollo de la mayor economía del planeta.

Sin embargo, existe otra historia que durante décadas permaneció relegada a los márgenes de los libros de texto y que hoy puede contarse más claramente con datos muy precisos.

Las cifras recopiladas por universidades, centros de investigación y organismos económicos muestran que la comunidad hispana no solo forma parte de la historia estadounidense, sino que constituye uno de los principales motores de su crecimiento económico.

No se trata de una interpretación política, ni de una afirmación simbólica. Es una conclusión respaldada por evidencia.

El producto interno bruto (PIB) generado por los latinos alcanzó los 4 billones de dólares en 2023, de acuerdo con el informe elaborado por el Latino Donor Collaborative, en alianza con la Universidad del Estado de Arizona.

“Si esa producción económica perteneciera a un país independiente, sería la quinta economía más grande del mundo, por encima de potencias como India, el Reino Unido y Francia”, comprueba con cifras el reporte.

Hay que aclarar que el PIB, es la suma de toda la riqueza que producen las personas y las empresas durante un año.

Por eso, cuando un estudio afirma que el PIB latino alcanzó los 4 billones de dólares, significa que el trabajo, los negocios y las inversiones de los hispanos generaron una producción equivalente a la de las economías más grandes del planeta.

Pero el tamaño de esa economía es apenas una parte de la historia. Los mismos estudios concluyen que este segmento crece a un ritmo considerablemente superior al resto de la economía estadounidense y se ha convertido en uno de los factores que explican por qué el país mantiene una capacidad de expansión que otras grandes potencias han comenzado a perder.

Además, la población latina se ha convertido en el principal sostén de la fuerza laboral, gracias a su menor edad promedio y a su creciente participación en el mercado de trabajo, un factor que contribuye a mitigar el impacto del envejecimiento demográfico y a reducir la presión sobre programas como el Seguro Social.

“Sin los latinos, la relación de dependencia de las personas mayores aumentaría de 37 a 46 adultos mayores por cada 100 trabajadores para el año 2055. Con la población latina incluida, esa proporción se reduce a 32 por cada 100 trabajadores en 2025 y a 42 por cada 100 en 2055“, precisa el reporte actualizado en 2025.

Una potencia mundial

Durante décadas, buena parte del debate público describió a los hispanos principalmente como mano de obra agrícola o trabajadores poco calificados, pero los datos actuales muestran una realidad completamente distinta.

Desde 2017, el crecimiento anual promedio del PIB latino ha sido del 4.4 %, más del doble del registrado por el resto de la economía estadounidense durante el mismo período.

Los investigadores señalan que, si la economía latina fuera analizada de forma independiente, sería además una de las economías de mayor crecimiento del planeta.

Crecimiento con rostro latino

Quizás el dato más revelador de este reporte no es solo el tamaño del PIB, sino el comportamiento de la fuerza laboral.

Mientras países como Japón, Alemania o China enfrentan una disminución de su población en edad de trabajar, Estados Unidos continúa ampliando su capacidad productiva. Y sin dudas, buena parte de ese crecimiento proviene de los trabajadores hispanos.

De acuerdo con proyecciones respaldadas por investigadores de la UCLA y el Latino Donor Collaborative, el 78% del crecimiento de la fuerza laboral estadounidense entre 2020 y 2030 corresponderá a trabajadores latinos.

Para el final de la década, los hispanos representarán aproximadamente el 22,4 % de toda la fuerza laboral del país.

En otras palabras, buena parte de la capacidad futura de crecimiento de la economía estadounidense dependerá del aporte de millones de trabajadores latinos.

Los hogares hispanos registran actualmente un ingreso cercano a los 3.1 billones de dólares, mientras que su poder adquisitivo alcanza aproximadamente 4,1 billones. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Un grupo que gasta

El peso económico tampoco termina en el empleo. Los hogares hispanos registran actualmente un ingreso cercano a los 3,1 billones de dólares, mientras que su poder adquisitivo alcanza aproximadamente 4,1 billones.

El gasto anual del consumidor latino asciende a 2,5 billones de dólares, creciendo a un ritmo superior al doble del observado entre los consumidores no hispanos.

Para grandes compañías estadounidenses, el consumidor latino dejó hace años de representar un mercado de nicho y en realidad hoy constituye uno de los segmentos estratégicos para el crecimiento de prácticamente todas las industrias de consumo.

“En nuestros países la gente no tiene tanto poder adquisitivo. Cuando llegas aquí te esfuerzas muchas horas y puedes gastar más en ropa y en ciertos productos que en nuestros países serían un super lujo, como un carro por ejemplo. Pero en los últimos años, especialmente después de la pandemia, la inflación también nos ha afectado. Creo que los hispanos ya no estamos gastando como antes. Especialmente quienes no tienen papeles, porque hay temor que en cualquier La Migra te regrese a tu país”, comentó la trabajadora de la construcción dominicana Laura Chacín.

Nuevos rostros

Otra de las transformaciones más profundas ocurre en el mundo empresarial. Estados Unidos cuenta hoy con más de cinco millones de empresas de propiedad hispana, responsables de generar más de 800 mil millones de dólares en actividad económica anual.

Los estudios de la Stanford Latino Entrepreneurship Initiative muestran además que entre 2018 y 2023 el número de empresas latinas creció 44%, mientras que los ingresos generados por esas compañías aumentaron 36%.

La expansión resulta especialmente visible en sectores como la construcción, donde las empresas latinas crecieron 86%, y en la tecnología, donde aproximadamente una de cada cuatro nuevas empresas latinas pertenece a ese sector.

Los investigadores advierten además que si las empresas de propiedad latina alcanzaran el mismo nivel promedio de ingresos que las empresas propiedad de empresarios blancos, la economía estadounidense incorporaría 1,1 billones de dólares adicionales.

Ingenieros, veteranos militares, líderes electos y emprendedores comerciales hispanos forman parte de la dinámica que mueve a ciudades como Nueva York. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Mucho más que cifras

Los números ayudan a comprender la magnitud de esta tendencia económica, pero detrás de cada indicador existen millones de historias personales: médicos y enfermeras que atendieron durante la pandemia, agricultores que garantizan el suministro de alimentos, ingenieros que desarrollan nuevas tecnologías, empresarios que generan empleo, soldados que sirven en las Fuerzas Armadas, maestros que forman nuevas generaciones, bomberos, policías, periodistas, científicos y trabajadores esenciales que sostienen diariamente el funcionamiento del país.

El trabajador agrícola mexicano de Long Island, Héctor Arévalo destaca que en una cuadrilla de más de 50 hombres con los cuales trabaja de forma estacional en un viñedo, “todos absolutamente todos” son hispanos.

“La grandeza de este país es que mi esposa y yo trabajamos muy fuerte, en limpieza, en agricultura, en construcción por más de 25 años, pero ya el próximo año voy a tener una hija doctora. Escucha bien: una doctora hija de un par de inmigrantes que apenas sabemos leer y escribir”, compartió emocionado el poblano.

Varios reportes coinciden en que el número de latinos graduados universitarios creció un 125,3% entre 2010 y 2023, tres veces más rápido que entre los no latinos, lo cual impulsó un crecimiento salarial real del 61.5%, frente al 21.4% del resto de la población.

Una conclusión respaldada por evidencia

Al celebrar los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, la discusión sobre el papel de la comunidad hispana deja de pertenecer exclusivamente al terreno de la identidad o de la representación cultural.

Como sostienen en voz alta varios reportes, el crecimiento económico de Estados Unidos durante las próximas décadas dependerá en buena medida de una población que representa cerca de una quinta parte de sus habitantes, impulsa la mayor parte del crecimiento de la fuerza laboral, crea empresas a un ritmo superior al promedio nacional y genera una producción económica equivalente a la quinta economía del mundo.

“Hay algo que no requiere ninguna investigación, ni análisis económico. Vamos a imaginarnos que en una ciudad por ejemplo como Nueva York se vayan todos los indocumentados, por hablar solamente del grupo más vulnerable: es claramente evidente que esta ciudad no podría funcionar. Y la pandemia lo demostró”, opinó el docente colombiano Roberto Socias, residente de Queens.

Sin dudas, dos siglos y medio después la historia estadounidense continúa escribiéndose con acentos provenientes de toda América Latina y el Caribe.

Desde 1776

Como destacan varios resúmenes históricos el aporte hispano a Estados Unidos no comenzó con las grandes olas migratorias del siglo XX.

Más de dos siglos antes de la Declaración de Independencia, exploradores, colonos y comunidades españolas ya habían establecido ciudades, rutas comerciales, sistemas agrícolas y centros religiosos en buena parte del territorio que hoy integra este país.

Por ejemplo, San Agustín, en Florida, fundada en 1565 es el asentamiento europeo habitado de manera continua más antiguo del país. Posteriormente surgirían Santa Fe y numerosas comunidades que marcaron el desarrollo del actual suroeste estadounidense.

Todas las revisiones históricas conducen a concluir que la presencia hispana antecede, por tanto, al nacimiento mismo de la nación.

Pero es durante las últimas décadas cuando ese legado adquiere una dimensión económica difícil de ignorar.

Datos: