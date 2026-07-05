Decenas de residentes sin hogar quedan en incertidumbre tras polémico cierre de centro de acogida en Midtown

Un centro de acogida en Midtown para neoyorquinos sin hogar, donde podían comer, descansar las horas o pasar la noche, ha cerrado sus puertas tras 35 años funcionando, luego de que la ciudad decidiera no renovar su contrato.

El cierre del centro de atención Mainchance esta semana se produce en un momento en que las temperaturas son peligrosamente altas, asfixian la ciudad y las autoridades advierten a los neoyorquinos que limiten el tiempo que pasan al aire libre.

Asimismo, es el segundo centro de personas sin hogar que cierra en el barrio; la administración del alcalde Zohran Mamdani anunció a inicios de este 2025 que cerraría el refugio para hombres de Bellevue en la calle 30 y llevaría sus servicios de admisión al centro de la ciudad el mes que viene.

“Es el único centro de atención sin cita previa y, francamente, con el cierre de Bellevue, es el único lugar en el lado este de Midtown que ofrece este tipo de servicios”, señaló Marco Gross, quien preside la junta directiva de Mainchance y representó a la organización en su batalla legal para permanecer abierta.

“¿Qué va a pasar con estos clientes con los que teníamos una relación de larga data? Simplemente no lo sé.”

Mainchance, localizada en el número 120 de la calle 32 Este, cerró el martes al finalizar su contrato con el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la ciudad. La organización sin fines de lucro demandó a la ciudad por su decisión de no renovar el contrato, pero no tuvo éxito antes de que se interrumpiera su financiación el 30 de junio.

El centro aseguró que la mayor parte de su presupuesto provenía de fondos municipales, unos $3.8 millones de dólares anuales, y que, sin un contrato, no les quedó de otra que dejar de brindar sus servicios.

En los documentos judiciales, los funcionarios municipales aseguraron que el centro no representaba un uso eficaz ni eficiente de los recursos de la ciudad, ya que no proporcionaba cama a las personas. La ciudad dijo que su objetivo era alojar a las personas en albergues donde pudieran pasar la noche y, posteriormente, reubicarlas en viviendas permanentes, informó Gothamist.

El representante del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar aseveró que la ciudad necesita invertir en programas e instalaciones que se adapten mejor a las necesidades de los neoyorquinos sin hogar.

“Agradecemos las décadas de servicio que Mainchance ha brindado a los neoyorquinos y nos aseguraremos de que todos los clientes tengan acceso a los servicios, incluidos los centros de atención cercanos y los albergues adecuados”, manifestó en un comunicado.

Los centros de acogida ofrecen sillas para que las personas sin hogar descansen, pero no camas para pasar la noche. Los funcionarios municipales apuntaron que la gente en situación de calle de la zona podría acudir a los centros de acogida ubicados en la calle 14, la calle 53 o la calle 30 Oeste.

“Estoy muy disgustada por ello”, expresó la concejala Gale Brewer, quien presionó a la administración del alcalde para que mantuviera abierto Mainchance y además luchó contra la anterior administración de Adams, que quería cerrar el sitio hace dos años.

“No creo que esta gente vaya a ir al centro o al lado oeste”, dijo, y añadió que algunos de los lugares estaban a su máxima capacidad.

A finales del mes de junio, Brewer y otros legisladores locales y estatales escribieron una misiva a Mamdani y a la comisionada del Departamento de Servicios Sociales, Erin Dalton, haciéndoles un llamado a revertir su decisión de poner fin a los servicios en Mainchance, tildándola de “medida imprudente, miope y malintencionada”.

Más de 82,000 personas duermen en albergues por toda la Gran Manzana, y la cantidad de personas sin hogar en las calles llegó a niveles récord.

Los representantes de Mainchance dieron a conocer que el centro de acogida ofrecía flexibilidad a las personas para alojarse una noche o una semana mientras buscaban alojamiento o decidían qué hacer después. El centro estaba abierto las 24 horas y servía tres comidas al día, dando de comer a 300 personas y ofreciendo 72 sillas para descansar. Alrededor de un tercio de los usuarios de Mainchance eran mujeres.

Asimismo, los trabajadores sociales y los gestores de casos trabajaron para ubicar a los neoyorquinos sin hogar en refugios o programas de vivienda permanente.

Gross aseguró que Mainchance había presentado una propuesta a la ciudad hace años para convertir el mencionado lugar en un refugio seguro, pero no recibieron respuesta.

Las autoridades municipales dijeron que dos camionetas estarán estacionadas frente a Mainchance las 24 horas del día durante la próxima semana para atender a cualquier persona que solicite servicios y dirigirla a otros lugares y recursos.

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