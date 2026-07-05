Robert Downey Jr. podría recibir $100 millones para volver a ser Tony Stark, pero fuera de Marvel

La imagen de Tony Stark podría volver a impulsar la tecnología de realidad aumentada, aunque esta vez fuera del Universo Marvel. Diversos reportes indican que Snapchat estaría preparando una millonaria oferta para que Robert Downey Jr. se convierta en el rostro de sus nuevas gafas inteligentes Specs.

De acuerdo con los reportes, Snapchat estaría dispuesto a ofrecer $100 millones en acciones a Robert Downey Jr. para protagonizar la campaña publicitaria de sus nuevas gafas de realidad aumentada Specs.

La apuesta no estaría enfocada únicamente en el prestigio del actor de Hollywood, sino en la fuerte asociación que millones de personas mantienen entre Downey Jr. y Tony Stark, el personaje que popularizó una visión futurista de interfaces holográficas, inteligencia artificial y realidad aumentada en las películas de Marvel.

Según la información difundida, Snapchat busca aprovechar esa conexión emocional para impulsar la adopción de sus gafas inteligentes, un mercado que continúa enfrentando dificultades para atraer consumidores.

Tony Stark se convirtió en el referente de la realidad aumentada

Durante más de una década, las películas del Universo Cinematográfico de Marvel mostraron a Tony Stark utilizando hologramas, asistentes de inteligencia artificial y gafas inteligentes como herramientas cotidianas.

Esa representación creó una expectativa muy alta sobre cómo debería lucir y funcionar la tecnología portátil del futuro.

Sin embargo, los productos actuales todavía enfrentan limitaciones técnicas relacionadas con la duración de la batería, la capacidad de procesamiento, los costos de fabricación y el diseño de los dispositivos.

Las nuevas Specs también enfrentan críticas

Snapchat presentó recientemente la nueva generación de Specs con el objetivo de hacer que la realidad aumentada resulte más natural para los usuarios.

No obstante, gran parte de la conversación en redes sociales se centró en el aspecto físico de las gafas.

Varios usuarios compararon su diseño voluminoso con otros intentos fallidos de gafas inteligentes que no lograron consolidarse en el mercado.

La publicación señala que el verdadero desafío para empresas como Snapchat y otras compañías que desarrollan dispositivos de realidad aumentada no es únicamente competir entre sí, sino hacerlo contra la imagen idealizada que el cine ha construido durante años.

En las películas de ciencia ficción, estos dispositivos suelen ser ligeros, elegantes y funcionan perfectamente desde el primer momento, algo que todavía resulta complicado de replicar con la tecnología disponible.

Más que vender unas gafas, Snapchat buscaría vender una idea

La posible colaboración con Robert Downey Jr. tendría como objetivo despertar nuevamente el entusiasmo por este tipo de tecnología.

Durante años, el actor hizo que las interfaces futuristas parecieran intuitivas y atractivas gracias a su interpretación de Tony Stark y su interacción con sistemas como JARVIS, ayudando a que toda una generación imaginara cómo sería el futuro de la realidad aumentada.

Aun así, la publicación aclara que la participación del actor no resolvería las limitaciones técnicas del producto.

Una campaña publicitaria no puede reducir el tamaño de las gafas, mejorar la batería ni eliminar los retos propios del desarrollo de esta tecnología.

Sin embargo, sí podría lograr que los consumidores vuelvan a interesarse en un mercado que aún busca convertirse en un producto de uso cotidiano.

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