Robert Downey Jr. opina sobre los influencers “Es una completa tontería”

El oscarizado actor Robert Downey Jr. opinó sobre los influencers en redes sociales y aseguró que es una “completa tontería” la creencia de que serán las estrellas del futuro.

Downey asistió al podcast “Conversations for our Daughters” y reflexionó sobre la manera en la que las personas pueden ser famosas sin tener un talento en particular.

“Hoy en día la gente puede hacerse famosa sin hacer mucho más que grabarse con el móvil. No lo veo como algo negativo. Simplemente lo veo como que el reto para la individualización está aumentando”, dijo el actor en la conversación.

El ganador del Oscar por su papel en “Oppenheimer” ahondó en su opinión sobre el tema, asegurando que espera que la juventud tenga la intención de ir más allá del “autoengrandecimiento propio de un influencer”.

“Espero que la mayor parte de la juventud de —llamémosla simplemente Estados Unidos por simplicidad— diga: ‘Sí, pero eso no es lo mío. Quiero hacer algo, voy a crear algo, quiero construir algo, quiero formarme y quiero tener más influencia, para que mi resultado no sea solo una forma de autoengrandecimiento propia de un influencer’”, continuó la estrella de Marvel..

Sin embargo, el actor rechazó la idea de que las estrellas del futuro serán los influencers. “Cuando oigo a la gente decir: ‘Oh, las estrellas del futuro van a ser influencers’, pienso: ‘No sé en qué mundo viven, pero creo que eso es una completa tontería’”, dijo Downey.

Downey Jr señaló que en la actualidad hay mucho por descubrir con respecto a los influencers y reconoce que están “jugando en un terreno nuevo”.

“Hay algo en los influencers de hoy en día que se parece a los charlatanes evangélicos de la era de la información. Al mismo tiempo, es diferente porque estamos jugando en un terreno nuevo, así que es un poco una frontera, y no tengo nada que juzgar al respecto. También sé que cuando promociono una película ahora, he llegado a conocer a algunos de estos influencers, y me parecen personas sensatas, exitosas y geniales”.

Robert Downey Jr. saltó a la fama al interpretar a Tony Stark/Iron Man en el Universo Cinematográfico

de Marvel . El actor regresará a la franquicia con el papel de Doctor Doom en “Avengers: Doomsday ”, que se estrena en cines el 18 de diciembre.

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