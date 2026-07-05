Sube a 3,342 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela se elevó a 3,342 personas, mientras que los heridos alcanzan los 16,740, en lo que las autoridades califican como el desastre sísmico más mortífero del último siglo en el país.

El balance fue actualizado este domingo por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien informó además que el número de víctimas mortales aumentó en 388 respecto al reporte del sábado, en medio de las labores de búsqueda que continúan entre estructuras colapsadas.

Rodríguez también detalló que 6,462 personas han sido rescatadas con vida, mientras que 17,345 perdieron sus viviendas, lo que obligó a habilitar 79 campamentos transitorios para atender a la población afectada.

En el mismo informe se indicó que 856 edificios permanecen afectados y 190 han colapsado. A la par, las autoridades reportan la atención a 86,794 familias y la distribución de 9.585 toneladas de alimentos junto a 669,008 litros de agua.

Operativo policial y reclamos

El operativo oficial mantiene desplegados 29,567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad, además de 27,482 voluntarios que participan en tareas de rescate, asistencia y remoción de escombros.

No obstante, importantes sectores de la población se han quejado de que los militares han colaborado poco o nada con la remoción de escombros.

Aunque el gobierno habilitó canales telefónicos y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no se ha actualizado la cifra oficial de personas en paradero desconocido. En paralelo, la iniciativa ciudadana “Desparecidos Terremoto Venezuela” registra más de 31,000 personas que no han podido ser contactadas.

A 11 días del desastre, los equipos internacionales de rescate ya se retiraron, y en las zonas más afectadas permanecen bomberos, defensa civil, voluntarios y vecinos que continúan las labores entre los restos de edificios destruidos.

El impacto del sismo se extiende a Caracas y a seis estados del norte del país, con especial gravedad en La Guaira, zona costera que ya había enfrentado una tragedia en 1999 por un deslave. En el antecedente sísmico más cercano de gran magnitud, el terremoto de 1967 en las cercanías de Caracas dejó 245 fallecidos.

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