Bellingham consuela a Gilberto Mora e intercambian playeras tras eliminación de México ante Inglaterra

El final de partido entra México e Inglaterra ha dejado imágenes memorables como el gesto de Jude Bellingham consolando al joven Gilberto Mora e intercambiando playeras tras la caída 3-2 ante Inglaterra en octavos de final.

La selección mexicana quedó fuera del Mundial 2026 después de un duelo intenso ante Inglaterra que terminó 3-2 en el Estadio Azteca.

Más allá del marcador, el partido dejó una imagen para la posteridad y fue el encuentro entre Jude Bellingham y Gilberto Mora, el mediocampista de apenas 17 años que debutó como titular en esta fase y se ganó el respeto de propios y extraños.

Tras el silbatazo final, el juvenil mexicano caminó hacia los vestidores con evidente frustración, pero fue detenido por Bellingham, autor de dos goles en el partido.

La estrella del Real Madrid lo abrazó, lo consoló y luego ambos intercambiaron playeras, un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

"Gilberto Mora":

Porque intercambió playeras con Bellingham pic.twitter.com/SMXN8dGgWd — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 6, 2026

La imagen de Bellingham y Mora juntos ha despertado emociones entre los fans. Cabe recordar que a finales de agosto de 2025 su representante, Rafaela Pimienta, confirmó que el Real Madrid estaba interesado en la perla de Tijuana.

En una declaración al programa deportivo español ‘El Chiringuito’, Pimenta habló sobre Mora y el interés que tienen el Real Madrid y varios clubes de Europa por atar su contratación. La abogada brasileña es famosa por ser la agente del delantero Erling Haaland.

“Sí, está relacionado (con el Real Madrid), pero creo que es normal que esté relacionado con grandes equipos porque el chico, de verdad, es un chico que es muy joven y muy fuerte. Entonces creo que vamos a escuchar muchas simulaciones o pensamientos, ideas, etc. A ver qué va a pasar”, dijo en su momento.

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? Rafaela Pimenta, agente de Haaland, confirma el INTERÉS del REAL MADRID por GILBERTO MORA.



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Gilberto Mora y Jude Bellingham dejaron dos actuaciones muy distintas en el campo. Bellingham firmó un partido dominante: jugó los 90 minutos, marcó dos goles y mantuvo una precisión perfecta en sus tres remates al arco.

Dio 55 toques que reflejan un rol protagónico, acompañado por 16 pases completados y siete acciones defensivas que redondearon un rendimiento sólido.

Mora, en cambio, tuvo un partido más discreto. En 61 minutos no logró participar en el marcador, aunque sí mostró algo de orden y precisión, ya que completó 21 de 23 pases (91 %). También generó una ocasión clara. Dio 34 toques y completó dos acciones defensivas.



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