Jude Bellingham dedica palabras a Venezuela por los terremotos tras vencer a RD Congo: “Mucho ánimo”

El mediocampista inglés Jude Bellingham envió un mensaje de apoyo a Venezuela tras los devastadores terremotos, luego del triunfo de Inglaterra ante la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Inglaterra sufrió para imponerse 2-1, pero terminó celebrando gracias al doblete de Harry Kane, que rescató al equipo en la recta final. En la zona mixta, un reportero venezolano pidió a los jugadores unas palabras para el país en emergencia.

Inicialmente, la intención de Jude era no dar declaraciones y pretendía pasar de largo. No obstante, al oír la palabra Venezuela se detuvo y preguntó: “¿Para Venezuela?” Finalmente optó por quedarse y le dedicó unas palabras al país caribeño.

“Mucho ánimo, abrazo y cariño para Venezuela”, dijo el futbolista del Real Madrid antes de retirarse hacia el autobús.

Jude Bellingham se detuvo cuando escuchó ‘Venezuela’ y le dedicó unas palabras a la gente en el país.



Me habría encantado poder preguntarle acerca del juego, pero como pueden ver, no fue una zona mixta fácil. pic.twitter.com/4DMlf2brCR — ??nu Gutiérrez (@ManuSportsVE) July 1, 2026

El conjunto inglés ya piensa en su próximo desafío en los octavos de final ante México, que llega con paso perfecto y será su rival el domingo 5 de julio en el Estadio Azteca.

Durante el Mundial 2026, varios futbolistas y entrenadores han enviado mensajes de apoyo a Venezuela tras los terremotos que golpearon al país.

El capitán ecuatoriano Enner Valencia dedicó unas palabras tras un encuentro de su selección, mientras que los colombianos Luis Díaz y Richard Ríos aprovecharon sus ruedas de prensa para enviar fuerza y acompañamiento al país afectado.

El portugués Pedro Neto abrió una conferencia con un mensaje directo, y Cristiano Ronaldo participó en un minuto de silencio junto a su selección.

También hubo pronunciamientos colectivos. Los jugadores de Cabo Verde grabaron un video en el que enviaron “un abrazo de mucha fuerza” a Venezuela, gesto que se viralizó rápidamente.

Otras selecciones como Brasil, España, Francia, Noruega, Uruguay, Egipto, Irán, Nueva Zelanda y Bélgica realizaron minutos de silencio antes de sus partidos como señal de respeto hacia las víctimas.

Entre los entrenadores, el argentino Lionel Scaloni fue uno de los primeros en pronunciarse. En conferencia de prensa lamentó la tragedia y envió un abrazo al país.

El español Luis de la Fuente encabezó un homenaje de su selección en Guadalajara, mientras que el portugués Roberto Martínez y el mexicano Javier Aguirre también dedicaron palabras de apoyo.

Por su parte, Venezuela continúa en fase crítica. Una semana después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los equipos de rescate, nacionales y extranjeros, siguen removiendo escombros, especialmente en La Guaira, la zona más golpeada.

Las autoridades reportan más de 2200 fallecidos. El país permanece en estado de emergencia mientras avanzan las labores de búsqueda y atención humanitaria.



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