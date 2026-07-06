Jordan Henderson se fracturó el brazo en la celebración de Inglaterra en el Azteca y se pierde lo que queda de Mundial 2026

Jordan Henderson quedó fuera del Mundial 2026 tras fracturarse el brazo en la celebración de Inglaterra por avanzar a cuartos de final del Mundial 2026.

El mediocampista sufrió la lesión en pleno festejo por la victoria 3-2 ante México en el Estadio Azteca. La clasificación inglesa a cuartos terminó con una escena inesperada y que ya se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales.

Mientras los jugadores celebraban el triunfo y se acercaban a la tribuna visitante, Henderson intentó saltar un cartel de publicidad y cayó de forma violenta sobre el césped. El impacto hizo que todo el peso de su cuerpo recayera sobre uno de sus brazos.

El volante del Brentford, que no disputó ni un minuto del partido y había recibido una amarilla por protestar desde el banco, quedó tendido en el suelo mientras un compañero pedía asistencia médica.

Los doctores ingresaron rápidamente, le suministraron oxígeno y lo retiraron en camilla ante la preocupación del resto del equipo.

Jordan Henderson with apparent injury during postgame celebrations pic.twitter.com/SbhovqKDAY — FOX Sports (@FOXSports) July 6, 2026

Las primeras evaluaciones apuntan a una lesión grave en la muñeca o el codo, aunque el diagnóstico definitivo se conocerá tras los estudios médicos.

Sin embargo, el entrenador Thomas Tuchel reconoció que la situación “parece realmente grave”, mientras que el capitán Harry Kane intentó transmitir calma al asegurar que esperaba que su compañero estuviera bien.

Santi Giménez se lesionó el tobillo

Ambas selecciones entregaron todo por su camiseta, y la intensidad del cierre dejó otra imagen preocupante. En los minutos finales, Santiago Giménez sufrió una lesión en el tobillo tras disputar un balón con un defensor inglés, acción que terminó en tiro de esquina para México.

En esa jugada, el delantero del Milan intentó controlar la pelota. Al dar un paso hacia adelante, Giménez pisó mal el césped del Estadio Ciudad de México, dobló el empeine del pie derecho y cayó de inmediato. Sin poder levantarse, tuvo que arrastrarse fuera del campo para permitir el cobro del córner.

Si estuvo cabrona la lesion de Santi Gimenez pic.twitter.com/sl98HZNs60 — YoSoyReeGook ? (@YosoyReegook) July 6, 2026

Santi ya no pudo volver. Fue atendido por el cuerpo médico, necesitó ayuda para ponerse de pie y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un centro médico para una valoración más completa.

Hasta ahora, la selección mexicana no ha informado la gravedad de la lesión ni el estado actual del atacante. No obstante, las imágenes de la jugada muestran con crudeza el daño del momento en el tobillo.

ASÍ REGRESA SANTI GIMENEZ AL CAR?



El mexicano habría sufrido un esguince de segundo grado? pic.twitter.com/HjYsKcJLNn — Claro Sports (@ClaroSports) July 6, 2026

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