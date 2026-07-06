España pone fin a la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo

DALLAS – El 29 de junio de 2010, en Ciudad del Cabo, España superó 1-0 a Portugal en octavos de final con gol de David Villa. Dos semanas después se proclamó campeona del mundo.

El 6 de julio de 2026, hoy, España superó 1-0 a Portugal en octavos de final con gol de Mikel Merino. ¿Terminará este Mundial como aquel de Sudáfrica?

Eso espera La Roja, que salió victoriosa de uno de los partidos más igualados de este Mundial, que además sirvió para despedir la brillantísima carrera internacional de Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la historia en partidos con cualquier país.

Los 70,649 espectadores que llenaron el Dallas Stadium eran conscientes del histórico momento cuando aplaudieron al 7 de Portugal mientras caminaba hacia el túnel de vestuarios al final del partido. Hasta los jugadores de España aplaudieron al “Bicho”, que un día antes había confirmado que éste sería su último mundial.

El gol del partido: Mikel Merino llevó a España a los cuartos de final, presentado por @BankofAmerica



Merino apareció para marcar el único gol del encuentro en el tiempo añadido y darle a España una agónica victoria sobre Portugal y su boleto a los 4tos. de Final. pic.twitter.com/rRq2WDOGW2 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 6, 2026

Antes se había disputado un intenso choque entre dos escuadras que se conocen muy bien. En la primera parte las ocasiones se sucedieron en una y otra portería. Los dos equipos quisieron tener la pelota y los dos elaboraron el juego con sus centrocampistas excelsos: Rodri por España -nombrado Mejor Jugador del Partido-, Vitinha por Portugal; y sus peligrosas bandas: Lamine Yamal, Álex Baena y Marc Cucurella por La Roja; Nuno Mendes, Pedro Neto y Joao Félix por los lusos.

Luis de la Fuente puso en el campo el mismo once con el que superó a Arabia Saudí y a Austria. Pero Portugal está varios niveles por encima de esos dos países. No sería otro partido fácil para la campeona de Europa.

España tuvo la primera ocasión clara en una triangulación entre Rodri, Dani Olmo y Baena, que dejó sólo a Oyarzábal delante de Diogo Costa, pero el delantero de la Real Sociedad cruzó demasiado el tiro.

Poco después fue Ronaldo el que por la derecha tuviera una ocasión tras un error de Pedri. Pero el capitán de Portugal disparó a las manos de Unai Simón.

Yamal, errático casi toda la tarde, se escapó por la banda derecha y, tras un recorte, disparó al centro con la izquierda. Despejó Costa, que inmediatamente después dejó un paradón para los highlights a un tiro a la escuadra de Baena.

La respuesta de Portugal fue un tiro al palo de Nuno Mendes en un tramo final de la primera mitad en el que los lusos jugaron mejor que España.

Pánico a recibir un gol

El miedo a perder fue creciendo en ambos conjuntos a medida que transcurría el segundo tiempo, si bien España propuso más y se fue adueñando de la posesión del balón.

Portugal agotó los cambios en el minuto 83, cuando España sólo había sustituido a Baena por Ferrán Torres. Después Fabián Ruiz y Merino entraron por Pedri y Olmo, que hasta el momento había sido el mejor del choque.

Las sustituciones fueron providenciales, porque fue Torres el que filtraría un pase para Merino, que con la izquierda, ajustado al palo, superaría a Costa para mandar a Portugal de vuelta a la península ibérica.

Sus vecinos, en cambio, tomarán rumbo en dirección contraria para enfrentarse el viernes en Los Ángeles al ganador entre Estados Unidos y Bélgica por una plaza en semifinales.

España además hizo historia al convertirse en el primer equipo en completar seis partidos seguidos de Copa del Mundo sin recibir gol.

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