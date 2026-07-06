Ford despide a empleado por supuestamente robar una galleta de $1.95, pero sí la había pagado

Un electricista con más de una década de experiencia en Ford perdió su empleo después de que la empresa concluyera que había robado una galleta de $1.95. Sin embargo, semanas más tarde se comprobó que el trabajador sí había realizado el pago, lo que llevó a la automotriz a ofrecerle su puesto nuevamente y modificar parte de su política interna.

Kurt Kromm, de 60 años, fue despedido de la planta Kentucky Truck Plant, en Louisville, Kentucky, tras ser acusado de llevarse una galleta con chispas de chocolate sin pagar.

De acuerdo con información publicada por Yahoo, el empleado, quien trabajó durante 11 años para Ford, logró demostrar posteriormente que la compra sí había sido procesada.

Un error en un kiosco provocó el despido

El incidente ocurrió durante la madrugada del 9 de mayo, alrededor de las 3:30 a.m., mientras Kromm cumplía un turno nocturno de 12 horas.

El trabajador explicó que padece diabetes y comenzó a sentir una baja de azúcar, por lo que acudió al área de descanso para comprar una galleta Grandma’s Chocolate Chip Cookie en un kiosco de autoservicio operado por Aramark.

Según su versión, pasó su tarjeta de débito, pero la pantalla mostró un mensaje de transacción fallida.

Pensando que el equipo presentaba una falla, utilizó un segundo kiosco, donde completó la compra sin problemas, tomó la galleta y regresó a trabajar.

Ford aseguró que nunca pagó

Siete días después, Kromm fue citado a la oficina de un supervisor y recibió la noticia de que sería despedido de inmediato por presuntamente no haber pagado el producto.

La empresa sustentó su decisión en imágenes de las cámaras de seguridad, donde se observaba la pantalla roja del primer kiosco indicando una transacción fallida.

Después de esto, fue escoltado fuera de las instalaciones y ni siquiera le permitieron recoger sus propias herramientas.

El empleado aseguraba que no tenía sentido robar

Kromm afirmó que la acusación no tenía lógica.

Durante 2025 trabajó un promedio de 60 horas semanales y obtuvo ingresos superiores a $200,000.

Además, señaló que solo en refrescos Diet Coke gastó alrededor de $1,200 en la cafetería de la planta durante el último año.

Según relató, un representante del sindicato UAW incluso le sugirió ofrecer una disculpa por el supuesto robo para recuperar su empleo con mayor rapidez, advirtiéndole que la política de ‘cero tolerancia’ de Ford ya había provocado el despido de otros cinco trabajadores por incidentes similares relacionados con los kioscos de autoservicio.

Compañeros de trabajo también respaldaron su versión. Un electricista con 34 años de experiencia aseguró que los kioscos de Aramark presentan fallas constantemente y que ya habían generado otros despidos por productos tan baratos como una bebida de $2.

Un estado de cuenta bancario cambió el caso

Negándose a admitir un robo que aseguraba no haber cometido, Kromm revisó su aplicación bancaria y encontró el cargo de $1.95, correspondiente a la compra de la galleta.

Presentó capturas de pantalla como prueba, pero, según Yahoo, Ford solicitó además estados de cuenta bancarios certificados ante notario antes de reconsiderar el caso.

Finalmente, el 12 de junio, la empresa responsable del sistema de pagos confirmó a Ford que la transacción sí se había realizado correctamente.

Tras ello, la automotriz ofreció reinstalar al trabajador y pagarle aproximadamente $28,000 por salarios caídos.

Rechazó volver a Ford

A pesar de la oferta, Kromm decidió no regresar.

El electricista explicó que, después de haber sido tratado como un delincuente, prefirió aceptar el pago retroactivo y mudarse de nuevo a su ciudad natal, en Wisconsin, donde consiguió otro empleo como electricista con un salario por hora incluso superior al que recibía en Ford.

Ford cambia su política

Como consecuencia del caso, Ford acordó modificar su procedimiento para futuras disputas relacionadas con los kioscos de autoservicio.

En lugar de despedir inmediatamente a los empleados sospechosos de no pagar un producto, la empresa optará por suspenderlos mientras se realiza una investigación para verificar los hechos.

Sigue leyendo:

– Ford alerta por una crisis enorme con más de 1 millón de empleos especializados vacantes que pagan hasta $120,000 al año

– Ford retira del mercado más de 254,000 vehículos por falla en la cámara de visión trasera

– Top vehículos mejor valorados en relación calidad-precio en 2026