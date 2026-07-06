Nueva York: el tiempo para hoy lunes 6 de julio

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir este lunes en Nueva York? El pronóstico del tiempo para las siguientes horas en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) y una mínima de 64 grados Fahrenheit (18ºC). Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Intuimos que ésta puede ser tu siguiente duda y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones es del 99% durante el día y del 97% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 54% en el transcurso del día y del 26% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 9.32 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:31 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:30 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos cielos cubiertos con lloviznas generalizadas. Las temperaturas oscilarán entre los 64 y los 73 grados Fahrenheit (18 y 23 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 84% por la mañana, 55% por la tarde y 84% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.