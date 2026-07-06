Reparaciones de Con Edison obligan a reducir el uso de electricidad en Brooklyn y Queens

Después de haber cortado de manera temporal el suministro de energía eléctrica a miles de clientes en el suroeste de Queens la semana pasada para reparar los equipos eléctricos, la empresa Con Edison solicitó el domingo a los residentes de algunas zonas del distrito y de Brooklyn que ahorraran energía mientras los equipos seguían con los trabajos de reparación en medio de una ola de calor que flagela a la ciudad.

Como medida precautoria, la empresa redujo el voltaje en aproximadamente un 8% en los barrios afectados. Dicha limitación temporal tiene como meta proteger los equipos y mantener el servicio mientras se hacían las reparaciones.

El área abarca 148,200 clientes en los barrios de Broad Channel, South Ozone Park, Howard Beach, Lindenwood, Ozone Park, Richmond Hill, Woodhaven y Kew Gardens, en Queens, así como en East New York, Cypress Hills, Highland Park y City Line, en Brooklyn.

La zona está delimitada por la avenida Jackie Robinson Parkway al norte, la bahía de Jamaica al sur, la autopista Van Wyck Expressway y el bulevar Queens al este, y la línea divisoria entre Brooklyn y Queens y las avenidas Alabama y Louisiana al oeste.

La empresa eléctrica aseguró que los problemas con los equipos en los vecindarios no afectan al resto del sistema de Con Edison, informó AM NY.

Asimismo, pidió a los clientes de las mencionadas zonas que no usen electrodomésticos de alto consumo energético como lavadoras, secadoras y microondas, hasta que los técnicos terminen con las reparaciones. Además, Con Edison solicitó a los clientes que limiten el uso innecesario del aire acondicionado.

“Si tiene dos aires acondicionados, utilice solo uno y ajústelo a la temperatura más alta que le resulte confortable”, señalaba un comunicado de prensa de Con Edison.

Los neoyorquinos pueden reportar cortes eléctricos y verificar el estado de restablecimiento del servicio en www.conEd.com/reportoutage o llamar al 1-800-75-CONED (1-800-752-6633).

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