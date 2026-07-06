Reparaciones de Con Edison obligan a reducir el uso de electricidad en Brooklyn y Queens

Las cuadrillas técnicas continúan desplegadas solventando fallas en la red, por lo que exhortan a la comunidad a moderar el uso de electrodomésticos

La empresa aseguró que los problemas con los equipos en los vecindarios no afectan al resto del sistema de Con Edison.

La empresa aseguró que los problemas con los equipos en los vecindarios no afectan al resto del sistema de Con Edison. Crédito: Jim Fitzgerald | AP

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Por  Marlyn Montilla

Después de haber cortado de manera temporal el suministro de energía eléctrica a miles de clientes en el suroeste de Queens la semana pasada para reparar los equipos eléctricos, la empresa Con Edison solicitó el domingo a los residentes de algunas zonas del distrito y de Brooklyn que ahorraran energía mientras los equipos seguían con los trabajos de reparación en medio de una ola de calor que flagela a la ciudad.

Como medida precautoria, la empresa redujo el voltaje en aproximadamente un 8% en los barrios afectados. Dicha limitación temporal tiene como meta proteger los equipos y mantener el servicio mientras se hacían las reparaciones.

El área abarca 148,200 clientes en los barrios de Broad Channel, South Ozone Park, Howard Beach, Lindenwood, Ozone Park, Richmond Hill, Woodhaven y Kew Gardens, en Queens, así como en East New York, Cypress Hills, Highland Park y City Line, en Brooklyn.

La zona está delimitada por la avenida Jackie Robinson Parkway al norte, la bahía de Jamaica al sur, la autopista Van Wyck Expressway y el bulevar Queens al este, y la línea divisoria entre Brooklyn y Queens y las avenidas Alabama y Louisiana al oeste.

La empresa eléctrica aseguró que los problemas con los equipos en los vecindarios no afectan al resto del sistema de Con Edison, informó AM NY.

Asimismo, pidió a los clientes de las mencionadas zonas que no usen electrodomésticos de alto consumo energético como lavadoras, secadoras y microondas, hasta que los técnicos terminen con las reparaciones. Además, Con Edison solicitó a los clientes que limiten el uso innecesario del aire acondicionado.

“Si tiene dos aires acondicionados, utilice solo uno y ajústelo a la temperatura más alta que le resulte confortable”, señalaba un comunicado de prensa de Con Edison.

Los neoyorquinos pueden reportar cortes eléctricos y verificar el estado de restablecimiento del servicio en www.conEd.com/reportoutage o llamar al 1-800-75-CONED (1-800-752-6633).

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