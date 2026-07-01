Emergencia eléctrica en EE.UU.: 67 millones de personas bajo riesgo por ola de calor extrema

La red eléctrica más grande de Estados Unidos enfrenta una situación inédita en pleno inicio de julio. El Departamento de Energía (DOE) declaró una emergencia federal para PJM Interconnection, el operador que suministra electricidad a unos 67 millones de personas en el noreste y centro-este del país, debido a que la intensa ola de calor disparó el consumo energético hasta niveles que amenazan la estabilidad del sistema.

La medida fue emitida el 30 de junio de 2026 bajo la Sección 202(c) de la Ley Federal de Energía, un mecanismo que permite al gobierno intervenir cuando existe un riesgo real para la confiabilidad del suministro eléctrico. La decisión busca evitar interrupciones generalizadas del servicio durante los días en los que se esperan las temperaturas más elevadas.

¿Qué es PJM Interconnection y qué estados dependen de esta red?

PJM Interconnection no produce electricidad. Su función consiste en coordinar el funcionamiento de centrales eléctricas, líneas de transmisión y empresas distribuidoras para garantizar que la energía llegue de manera continua a hogares, comercios e industrias. Se trata del mayor operador independiente de la red eléctrica en Estados Unidos.

Su territorio abarca total o parcialmente Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Tennessee, Virginia, West Virginia y el Distrito de Columbia. En conjunto, esta infraestructura abastece a aproximadamente 67 millones de habitantes.

El gobierno autoriza medidas extraordinarias para evitar apagones

Como parte de la emergencia, el DOE emitió 2 órdenes especiales. La primera autoriza a PJM a poner en funcionamiento unidades generadoras adicionales cuando sea necesario para mantener la estabilidad del sistema, incluso algunas plantas que normalmente permanecerían fuera de operación por restricciones regulatorias.

La segunda instrucción establece que, si la situación empeora hasta alcanzar una Emergencia de Nivel 3, el operador podrá recurrir a generación eléctrica de respaldo junto con las compañías de transmisión y distribución para mantener el suministro.

El secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que garantizar una electricidad “asequible, confiable y segura” para los usuarios de PJM constituye una prioridad del gobierno federal.

Las alertas activadas por PJM ante el calor extremo

Además de la intervención federal, PJM activó 3 alertas operativas para el 1 de julio, todas relacionadas con el impacto de las altas temperaturas sobre el consumo eléctrico.

La primera corresponde a una Alerta de Clima Caluroso, vigente hasta el 3 de julio, que advierte sobre un incremento sostenido de la demanda debido a las condiciones meteorológicas.

También se emitió una Alerta de Generación Máxima, lo que significa que prácticamente toda la capacidad disponible de producción eléctrica deberá utilizarse. Esta medida puede incluir programas voluntarios para que grandes consumidores industriales reduzcan temporalmente su consumo a cambio de incentivos económicos.

Finalmente, la Alerta de Gestión de Carga permite redistribuir la electricidad dentro del sistema para evitar sobrecargas en determinadas zonas. PJM aclaró que estas alertas no requieren ninguna acción inmediata por parte de los clientes residenciales.

La crisis de la electricidad se ha visto a la alza también por el tema de inteligencia artificial. (Foto: Bob Bird/AP)

El crecimiento de la inteligencia artificial también aumenta la presión

Aunque el calor extremo es el detonante de la emergencia, PJM viene advirtiendo desde hace meses sobre un problema estructural: la demanda eléctrica crece mucho más rápido que la capacidad para construir nuevas plantas de generación.

Uno de los principales factores detrás de ese aumento es la expansión de los centros de datos dedicados a inteligencia artificial (IA). Instalaciones utilizadas para operar plataformas como ChatGPT, Gemini o Claude pueden consumir entre 100 y 300 megavatios, suficiente para abastecer a cientos de miles de viviendas.

Gran parte de estos complejos se concentra en el norte de Virginia, una de las regiones incluidas dentro del sistema PJM, donde además diversos estudios han identificado un incremento local de la temperatura debido al calor que generan estas instalaciones.

Qué hacer si ocurre un corte de electricidad durante la ola de calor

Las autoridades recomiendan prepararse ante la posibilidad de interrupciones del servicio, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

Entre las principales recomendaciones destacan:

* Buscar un lugar con aire acondicionado, como un centro de enfriamiento o un establecimiento público si la vivienda pierde electricidad.

* Mantenerse bien hidratado durante todo el día.

* Utilizar ropa ligera y de colores claros.

* Tomar duchas con agua fresca para reducir la temperatura corporal.

* Revisar el estado de adultos mayores, vecinos y personas con enfermedades crónicas.

* Nunca dejar niños o mascotas dentro de vehículos estacionados.

* Consultar únicamente la información emitida por las autoridades locales y los servicios de emergencia.

Las proyecciones de PJM indican que la demanda podría alcanzar más de 166 gigavatios, una cifra que amenaza con superar récords históricos para la temporada de verano. Mientras la ola de calor continúa afectando gran parte del este de EE.UU., las autoridades seguirán monitoreando minuto a minuto el comportamiento de la red para evitar apagones masivos durante uno de los periodos de mayor consumo eléctrico del año.

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