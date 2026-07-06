Rusia defiende a Trump ante posibles contactos para lograr la paz en Ucrania

En medio de nuevos contactos que pueden impulsar nuevamente las negociaciones de paz con Ucrania, el Kremlin defendió este lunes la figura del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien considera “consecuente con sus ideas”, y niega que el mandatario cambie de parecer continuamente tal y como le acusan.

“El presidente de Estados Unidos mantiene una postura bastante consecuente, y todas estas especulaciones sobre sus supuestos constantes cambios de opinión son, sin duda, falsas”, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Según el Kremlin, tanto Trump como el presidente ruso, Vladímir Putin, “entienden que sus contactos continuarán en el futuro próximo” y valora del líder de Estados Unidos que “está abierto a escuchar la información que Putin le transmite”.

“Es coherente y confía en su comprensión de lo que está sucediendo (en relación con Ucrania)”, añadió Peskov.

Relación diplomática actual entre Putin y Trump

De este modo, consideró la conversación telefónica de la semana pasada entre ambos magnates como “una buena oportunidad para transmitir la postura rusa de primera mano”.

En los últimos meses Moscú no ocultó su decepción con el cambio de rumbo de Washington en relación con el proceso de paz iniciado con la llegada de Trump a la Casa Blanca.

“La guerra de (Joe) Biden se ha convertido en la guerra de Trump (…). Teniendo en cuenta lo que él dijo en apoyo de Ucrania, aquí ya no hay diferencia, en esencia, entre la postura de EE.UU. y la de Europa”, respondió Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, a las declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, cuando reafirmó su apoyo a Ucrania este año.

Las negociaciones por la paz de Ucrania se paralizaron con el inicio de la guerra de Irán a fines de febrero de 2026.

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