Trump: “O llegamos a un acuerdo con Irán o terminamos el trabajo”

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que su gobierno buscará un acuerdo con Irán, aunque advirtió que, de no alcanzarlo, Washington está dispuesto a “terminar el trabajo”.

“Miren, vamos a ganar de una forma u otra”, declaró Trump ante periodistas en el Despacho Oval. “O llegamos a un acuerdo, o terminamos el trabajo. No será difícil terminar el trabajo”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron mientras las conversaciones entre ambos países permanecen suspendidas por el funeral del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei.

El mandatario añadió que su preferencia sigue siendo una solución negociada. “Prefiero llegar a un acuerdo porque no quiero afectar a 91 millones de personas”, dijo. También sostuvo que Estados Unidos tiene capacidad para afectar la infraestructura energética iraní. “Podemos dejar sin electricidad a sus centrales eléctricas en… apenas una tarde. Y ellos lo saben”, expresó.

Funeral de Khamenei

Las conversaciones entre Washington y Teherán permanecen en pausa debido a los actos fúnebres por Khamenei. Según medios estatales iraníes, el cuerpo del líder supremo llegó la noche del lunes a la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, antes de la procesión prevista para el martes.

La televisión estatal iraní informó en redes sociales que “el cuerpo del líder mártir ha llegado a Qom”, junto con imágenes de un helicóptero que transportaba el féretro hasta esa ciudad.

De acuerdo con el cronograma oficial, el cuerpo de Khamenei será trasladado posteriormente a Nayaf y Karbala, en Irak, y el jueves será enterrado en Mashhad, donde concluirán los actos de conmemoración.

Durante las ceremonias fúnebres, los asistentes corearon consignas en las que exigían vengar la muerte del líder supremo.

Además, se exhibieron pancartas con llamados al asesinato de Trump y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, imágenes que volvieron a verse el lunes a lo largo del recorrido de la procesión.

“Estamos aquí para demostrar que su legado perdurará, y cada una de estas personas seguirá su camino con los puños cerrados, y pronto vengaremos su muerte contra Estados Unidos e Israel”, declaró Sahar Zaraatgar, una de las asistentes al funeral, a la agencia Associated Press.

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