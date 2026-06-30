Trump declara más de $1,000 millones de dólares en ingresos ligados a criptomonedas

Las inversiones en criptomonedas se consolidaron como una de las principales fuentes de ingresos del presidente Donald Trump, quien reportó más de $1,000 millones de dólares asociados a este tipo de activos durante el último año, según su declaración financiera anual.

El informe, presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental y divulgado por medios estadounidenses, detalla que una parte importante de esos ingresos proviene de proyectos de activos digitales vinculados a su entorno empresarial y familiar.

Entre ellos figura World Liberty Financial, además de operaciones relacionadas con el token digital “$TRUMP”, que, según el documento, habrían generado ingresos por varios cientos de millones de dólares.

La declaración financiera forma parte de los requisitos obligatorios para los altos funcionarios del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el reporte presenta las cifras en rangos estimados, por lo que distintos medios realizaron cálculos para aproximar el monto total de las ganancias obtenidas por el mandatario en el mercado de criptomonedas.

Los datos muestran un cambio en la composición del patrimonio de Trump, tradicionalmente asociado al sector inmobiliario y a los negocios de licencias comerciales, con una presencia cada vez mayor de inversiones en activos digitales.

La divulgación de estas cifras volvió a generar cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés entre las actividades privadas del presidente y sus responsabilidades al frente del Gobierno, en un momento en que el mercado de las criptomonedas continúa expandiéndose en Estados Unidos.

Con información de EFE.

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