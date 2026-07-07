100,000 empleos de verano para jóvenes activó la alcaldía de Nueva York

Con el Programa de Empleo Juvenil de Verano (SYEP) 100,000 neoyorquinos se preparan para incorporarse a entornos laborales, en lo que para muchos será su primer empleo.

SYEP ofrece experiencia laboral en miles de centros de trabajo por toda la ciudad –organizaciones comunitarias, pequeñas empresas, hospitales, instituciones culturales y agencias gubernamentales-, permitiendo a los jóvenes neoyorquinos perfeccionar sus habilidades profesionales mientras perciben un salario. El programa beneficia a residentes de la ciudad de Nueva York de entre 14 y 24 años dándoles 6 semanas de experiencia laboral remunerada, por lo general entre julio y agosto.

Las postulaciones de 2026 se cerraron en marzo y al momento sólo quienes se inscribieron pueden modificar sus datos y/o revisar el estatus de sus postulaciones. A principios de 2027 se abrirá el proceso nuevamente.

“Para muchos jóvenes neoyorquinos, un empleo de verano es más que una simple forma de pasar el tiempo; es un paso hacia su futuro. Durante años, SYEP ha ayudado a miles de neoyorquinos a iniciar sus carreras, perfeccionar sus habilidades profesionales y retribuir a los vecindarios que consideran su hogar, todo ello mientras ganan dinero”, declaró el alcalde Zohran Mamdani en un comunicado.

“El camino hacia el éxito profesional y personal se construye gracias a programas como el SYEP, que brindan a los jóvenes neoyorquinos la experiencia que necesitarán en el futuro”, afirmó la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, la Dra. Helen Arteaga. “El SYEP no sólo desarrolla habilidades en el entorno laboral, sino que también ofrece formación en áreas clave, como la educación financiera, y llega a comunidades de alto riesgo, brindando así a estos jóvenes la oportunidad de alcanzar el éxito y la estabilidad económica a largo plazo”.

Con 63 años activo, el SYEP de la Ciudad de Nueva York es el programa de empleo juvenil más grande del país. El programa ofrece experiencias adaptadas a miles de jóvenes neoyorquinos que a menudo enfrentan barreras para acceder a empleos de verano, incluidos aquellos con mayor riesgo de sufrir violencia armada, residentes de NYCHA, jóvenes sin hogar y/o con discapacidades y aquellos involucrados en el sistema de justicia o bajo tutela estatal.

“Al conectar a los participantes con empleadores, mentores y experiencias del mundo real, el SYEP ayuda a preparar a la próxima generación de la fuerza laboral de la ciudad, al tiempo que invierte en comunidades de los cinco distritos”, señaló Sandra Escamilla Davies, comisionada del Departamento de Desarrollo Juvenil y Comunitario (DYCD) de la alcaldía. “Junto con iniciativas como Summer Rising, Saturday Night Lights, Summer Night Lights y otros programas gratuitos del DYCD, el SYEP ofrece a los jóvenes oportunidades seguras y estimulantes para establecer relaciones duraderas, desarrollar habilidades, descubrir nuevas posibilidades y crear experiencias que moldearán su futuro mucho después de que termine el verano”.

Muchos beneficios, más allá del salario

Entre los resultados de la participación en SYEP citados en diversos estudios se incluyen una mejor asistencia escolar, la adquisición de nuevas habilidades, la reducción de las tasas de encarcelamiento y la protección de adolescentes y adultos jóvenes, incluidos aquellos que de otro modo no tendrían acceso a empleos remunerados. Otras investigaciones indican que los empleos de verano salvan vidas, reducen la delincuencia y fortalecen a las comunidades.

Un estudio de 2021 reveló que la participación en SYEP redujo en 17% las probabilidades de que los participantes fueran arrestados, y en 23% en el caso de arrestos por delitos graves. Asimismo, los jóvenes de SYEP tienen muchas menos probabilidades de ser encarcelados más de cinco años después de haber participado en el programa.

Cada año Lyft ofrece 1,200 membresías gratuitas de dos meses para Citi Bike a los participantes de SYEP, lo que permite a los jóvenes desplazarse a sus trabajos, explorar la ciudad y divertirse. La empresa también acoge a pasantes de SYEP en su equipo de Impacto Social.