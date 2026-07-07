Bernie Sanders pide a Graham Platner retirarse de la contienda por el Senado en medio de recientes acusaciones

El senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, recomendó este martes a Graham Platner que se retire de la contienda electoral por el Senado en el estado de Maine. La solicitud se formalizó después de que se difundiera un reporte que lo señala por presuntamente agredir sexualmente a una mujer con la que mantenía una relación sentimental en 2021.

“He hablado con Graham Platner sobre la mejor manera de avanzar para Maine. Ante estas gravísimas acusaciones, le he recomendado que renuncie a su cargo”, declaró Sanders, quien figuraba como uno de los principales promotores de la postulación de Platner, informó The Hill.

La campaña de Platner buscaba remover de su puesto a la actual senadora republicana Susan Collins. El escaño es considerado clave por la dirigencia del partido para intentar recuperar el control de la mayoría parlamentaria en los comicios programados para el mes de noviembre.

Retirada de respaldos en el Partido Demócrata

La pérdida de apoyos comenzó el lunes por la tarde, inmediatamente después de que el medio de comunicación Politico publicara el informe con la acusación formal contra el aspirante de Maine.

Entre los senadores que oficializaron la cancelación de su respaldo político se encuentran Elizabeth Warren (Massachusetts), Chris Van Hollen (Maryland) y Ruben Gallego (Arizonan). Todos ellos habían promovido la candidatura de Platner antes de que las denuncias salieran a la luz pública.

La cúpula del Partido Demócrata en el Senado también se manifestó de manera unánime para exigir un cambio en la candidatura de Maine. El líder de la bancada, Chuck Schumer, y la presidenta del Comité de Campaña Senatorial Demócrata, Kirsten Gillibrand, instaron formalmente a Platner a apartarse del proceso electoral con el fin de seleccionar a un nuevo representante frente a Collins.

A estas demandas se unieron figuras del ala progresista de la organización política, como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani.

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