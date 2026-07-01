Trump asegura que desnuclearización de Irán marcha “bien” pese a recientes ataques

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos mantiene una buena relación con Irán y celebró los avances en “muy buenas” conversaciones indirectas entre ambos países en Qatar.

“Tal como van las cosas, la desnuclearización de Irán avanza bien. Han tenido muy buenas reuniones; ya veremos”, declaró Trump a los periodistas mientras se disponía a abordar su nuevo avión Air Force One (un regalo de Qatar) para viajar a Dakota del Norte.

Sobre las conversaciones, cuyo objetivo es rebajar las tensiones tras los intercambios de disparos entre ambas partes, el mandatario comentó que “les golpeamos con mucha dureza… pero ahora nos llevamos muy bien”

Conversaciones indirectas con mediadores de Qatar y Pakistán

Funcionarios de Estados Unidos e Irán sostuvieron este miércoles en Doha “conversaciones técnicas indirectas, con mediadores de Qatar y Pakistán, sobre el memorando de entendimiento que se basa en los avances logrados en la cumbre de Lago Lucerna”, en Suiza, indicó a AFP un diplomático informado sobre las discusiones.

Se trata de de acordar el flujo de navegación a través del estrecho de Ormuz y lograr un alto el fuego duradero, según informaron a Reuters una fuente con conocimiento directo de las negociaciones y un funcionario iraní.

Los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff no participan de las conversaciones técnicas, agregó el diplomático a AFP, luego de que se reunieran el martes con el primer ministro de Qatar, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani.

En su reunión con el primer ministro catarí, Kushner y Witkoff abordaron “las conversaciones en marcha entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán en el marco del protocolo de acuerdo”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar en un comunicado.

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