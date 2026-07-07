Chick-fil-A lanza promoción de papas gratis por una semana

Los fanáticos de Chick-fil-A podrán obtener una orden gratuita de sus famosas papas Waffle Potato Fries durante una semana. La promoción está disponible a través de la aplicación oficial de la cadena y requiere completar un sencillo juego interactivo.

Chick-fil-A anunció una nueva promoción que permitirá a sus clientes reclamar una orden mediana gratuita de Waffle Potato Fries desde hoy martes 7 de julio hasta el lunes 13 de julio, siempre que participen en una dinámica dentro de la aplicación oficial de la cadena.

Así puedes obtener las papas gratis

Para recibir la recompensa, los usuarios deben abrir la aplicación de Chick-fil-A y jugar ‘Spot the Cows’, un juego digital en el que tendrán que encontrar y tocar vacas ocultas en distintos escenarios antes de que termine el tiempo.

Una vez completado el reto, la recompensa se añadirá automáticamente a la cuenta Chick-fil-A One del participante.

La empresa informó que la promoción está limitada a una orden gratuita por cuenta, hasta agotar existencias, y que el beneficio deberá canjearse mediante la aplicación a más tardar el 13 de julio.

Quienes aún no tengan la aplicación pueden descargarla desde App Store o Google Play para participar.

También regresa el Cow Appreciation Day

Además de esta promoción, Chick-fil-A confirmó el regreso del Cow Appreciation Day, una de las campañas más populares de la cadena, que volverá por primera vez desde 2019.

La celebración se llevará a cabo el martes 14 de julio, cuando los clientes que acudan vestidos de vaca o con ropa inspirada en este animal podrán recibir un platillo principal gratis en los restaurantes participantes, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.

Qué alimentos podrán elegir

Durante el desayuno, los participantes podrán elegir entre:

-Un Original Chick-fil-A Chicken Biscuit.

-Una orden de 4 Chick-n-Minis.

Para la comida o la cena, las opciones incluyen:

-Original Chick-fil-A Chicken Sandwich.

-Spicy Chick-fil-A Chicken Sandwich.

-8 Original Nuggets.

-8 Grilled Nuggets.

-3 Chick-n-Strips.

Los niños también podrán recibir un Kids’ Meal con 5 Original o Grilled Nuggets, que incluye acompañamiento, bebida y premio.

Además, Chick-fil-A informó que los menores podrán llevarse el nuevo juguete ‘Cow Kart’, disponible hasta agotar existencias.

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