Diáspora venezolana pide el respaldo de las autoridades de Nueva York para reactivar la recolección de ayuda a víctimas del terremoto

La abrumadora respuesta solidaria de la comunidad venezolana y de los neoyorquinos en general, en el área tri estatal de Nueva York, terminó evidenciando una nueva emergencia: la operación humanitaria organizada por la propia diáspora ya superó su capacidad logística y ahora requiere el respaldo de las autoridades de la Ciudad y del Estado para evitar que miles de donaciones se queden trabadas, sin poder llegar a su destino.

En apenas unas horas, organizaciones de base comunitaria que surgieron al calor del exponencial crecimiento de la población venezolana en Nueva York, lograron habilitar más de 40 centros de acopio para recolectar ayuda destinada a las víctimas del doble terremoto que devastó al país caribeño.

La respuesta fue tan masiva que los espacios disponibles colapsaron rápidamente y los organizadores comenzaron a solicitar apoyo para poder continuar con la operación.

Organizaciones como Venezolanos en Nueva York, Fundavenyc, Fundación El Cocotero, Aid for Life, Psicólogos Sin Fronteras y Venezuelan Alliance conformaron una coalición respaldada por propietarios de restaurantes venezolanos, quienes se convirtieron en los principales centros de recepción de donaciones materiales.

Desde la semana pasada, representantes de distintas organizaciones comunitarias han solicitado al alcalde Zohran Mamdani y a la gobernadora Kathy Hochul apoyo logístico en dos frentes considerados esenciales: espacios para almacenar la ayuda humanitaria que seguirá llegando durante los próximos meses y alternativas de transporte que permitan trasladar las toneladas de suministros hacia los centros de consolidación en Miami, desde donde partirán los envíos hacia Venezuela.

En efecto, como un gesto simbólico de apoyo, este lunes el alcalde Mamdani visitó uno de los centros de acopio instalados en el Lulla´s Grand Café de Brooklyn que actualmente tiene la capacidad de recibir donativos. Allí ayudó a organizar algunas donaciones y conversó con los propietarios del local, expresando nuevamente su solidaridad ante esta tragedia.

“Nuestra administración está identificando formas en que la Ciudad puede apoyar estos esfuerzos comunitarios a medida que Venezuela pasa de la respuesta de emergencia al largo proceso de recuperación y reconstrucción”, indicó el mandatario

La administración municipal también aprovechó la visita para reiterar su respaldo a la permanencia de los venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), luego de que el gobierno federal intentara poner fin a esa protección migratoria.

"Nuestra administración está identificando formas en que la Ciudad puede apoyar estos esfuerzos comunitarios a medida que Venezuela pasa de la respuesta de emergencia al largo proceso de recuperación y reconstrucción", indicó el mandatario Zohram Mandani – Alcalde de NYC

Ayuda para ayudar

Sin embargo, para varios líderes comunitarios más allá de discursos de apoyo, en este instante se requieren soportes concretos.

“Hemos visto en el pasado la mano solidaria de las autoridades neoyorquinas ante tragedias y emergencias de menor magnitud en la región. Este es el momento de hacer visible ante el alcalde y la gobernadora que aquí hay una inmensa comunidad venezolana, relativamente nueva, pero dispersa, que aún está tratando de integrarse a la ciudad. Pero que en este momento solo solicita ayuda para seguir ayudando”, dijo a El Diario un activista comunitario que prefirió mantener su nombre en reserva.

El mensaje que transmiten los organizadores es claro: una comunidad migrante que todavía está construyendo su espacio dentro de Nueva York está sosteniendo, prácticamente por cuenta propia, una operación humanitaria de gran escala que ya excede sus recursos materiales.

“Necesitamos más manos”

Mientras continúan llegando noticias devastadoras sobre una tragedia que sigue dejando miles de muertos y persisten las denuncias sobre la limitada respuesta del régimen venezolano, el llamado de los coordinadores de los centros de acopio cambió radicalmente durante los últimos días.

La prioridad por esta semana ya no es recibir más medicinas, alimentos o insumos médicos, sino resolver el problema generado por el enorme volumen de ayuda ya recolectada.

La mayoría de los centros de acopio suspendió temporalmente la recepción de donativos debido a la falta de espacio para almacenarlos.

Hasta este lunes, el principal llamado era convocar voluntarios que ayudaran a clasificar, organizar y empacar las toneladas de ayuda acumuladas.

El mensaje se repite prácticamente en todos los centros de acopio: por ahora no se necesitan más donaciones materiales, sino personas dispuestas a organizar los suministros que ya llenan almacenes, restaurantes y locales comunitarios.

“En este momento exhortamos a no donar ropa ni agua. La tragedia tiene una magnitud muy grande. Vienen meses que nosotros vamos a estar trabajando en centros de acopios de NY, NJ y CT. Los pequeños ya están cerrados. Oportunamente informaremos cuáles estarán disponibles. Lo más probable es que en Nueva York queden disponibles dos grandes centros”, comentó Clara Franco voluntaria de Fundavenyc.

Los espacios de los centros de acopio se quedaron cortos ante las grandes expresiones de solidaridad, por ello se requiere más apoyo logístico para que las ayudas lleguen a su destino. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

“No bajaremos la guardia”

Los venezolanos son el grupo nacional migrante de mayor crecimiento en Nueva York durante el último lustro y desde que se recibieron las primeras noticias de la peor catástrofe natural de su historia contemporánea, no han bajado los brazos pese al dolor y la indignación que provocan las denuncias sobre el control que ejerce el régimen encabezado por Delcy Rodríguez sobre parte de la ayuda internacional y las dificultades para su distribución.

Como advierten algunas activistas, lejos de disminuir, la movilización de la diáspora continúa fortaleciéndose. Las organizaciones confían en que la propia red de voluntarios venezolanos y el seguimiento permanente a través de las redes sociales permitan garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

Para el activista Jesús Aguais, director de Aid for Life, este momento trasciende la emergencia inmediata. A pesar de los desafíos migratorios, económicos y de alta vulnerabilidad que enfrenta la comunidad venezolana, esta ha demostrado una capacidad de organización que pocos imaginaban.

“Este momento tan doloroso que ha integrado a tantas personas, es también un momento para visibilizar la necesidad de integración que tiene aquí la mayoría de nuestros migrantes. Estamos en un duelo colectivo que puede ayudar a nuestra diáspora, a construir una comunidad más fuerte, en medio de una calamidad, en donde personas de por sí vulnerables, están ayudando desde el amor a sus compatriotas”.

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