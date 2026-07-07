EE.UU. retira autorización para operaciones con petróleo de Irán tras ataques en Ormuz

Estados Unidos revocó este martes la autorización temporal que permitía determinadas operaciones relacionadas con la venta de petróleo de Irán, después de una serie de ataques registrados contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz durante las últimas 24 horas, según informó el Gobierno estadounidense.

La decisión fue anunciada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que dejó sin efecto la Licencia General X y la sustituyó por la Licencia General X1, un mecanismo destinado a regular el cierre ordenado de las operaciones que habían sido autorizadas de forma temporal.

Un funcionario estadounidense explicó a CNBC que la medida responde a los recientes incidentes en esa ruta marítima estratégica.

“Irán solo obtendrá beneficios si muestra un buen comportamiento”, afirmó, al justificar que la revocación de las autorizaciones para la venta de petróleo iraní está vinculada a los ataques ocurridos durante las últimas 24 horas.

La Licencia General X había sido emitida el 21 de junio y permitía determinadas transacciones relacionadas con petróleo crudo, productos petroquímicos y otros derivados de origen iraní, pese al régimen de sanciones impuesto por Washington.

Con la entrada en vigor de la Licencia General X1, el Tesoro mantendrá un período de transición para finalizar las operaciones que estaban previamente autorizadas. Sin embargo, la dependencia no precisó cuáles son los cambios específicos incorporados en el nuevo documento.

La autorización ahora revocada formaba parte del entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán el 17 de junio, cuando ambos gobiernos firmaron un memorando que permitió flexibilizar temporalmente algunas operaciones vinculadas al sector petrolero iraní.

La decisión anunciada este martes podría incrementar nuevamente las tensiones entre Estados Unidos e Irán, al dejar sin efecto la autorización que había permitido esas transacciones bajo el régimen de sanciones estadounidenses.

Con información de EFE.

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